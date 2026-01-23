Jugadores hunden el botón del pánico y reciben fuerte castigo en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya lleva dos semanas desde la apertura de sus puertas por lo que las emociones, las presiones, las rencillas, enemistades, amores y conflictos han puesto en vilo la convivencia del lugar.

Para esta nueva temporada se implementaron una serie de herramientas y actividades novedosas con las que se busca hacer más dinámica la competencia. Sin embargo, desde el primer día, el ‘Jefe’ aclaró todas las reglas del juego dentro de las cuales se encuentra el sospechoso botón del pánico.

Famosos rompen regla en La Casa de los Famosos

Los 22 famosos se encuentran a punto de finalizar la segunda semana de competencia por lo que varios en riesgo de eliminación han dado a conocer algunas de las principales razones por las que deben continuar en juego.

Ante los beneficios, castigos y giros inesperados, todos han manifestado su interés por conocer de qué se trata el inédito botón del pánico que se encuentra ubicado en la sala principal. No obstante, las reglas del juego fueron claras ya que dicha herramienta no podía ser utilizada por nadie hasta que el ‘Jefe’ lo indicara.

En las horas más recientes, no solo lo oprimieron una vez, sino hasta en dos oportunidades. Este fue el caso de Marilyn Patiño y Yuli Ruiz, quienes manifestaron sentir gran curiosidad por oprimir el famoso botón que estaba prohibido.

Al percatarse del contundente sonido, todos los demás famosos manifestaron su preocupación ya que reconocieron que iban a ser castigados por incumplir las normas.

Por esto, en medio de la gala más reciente, los presentadores dieron paso al ‘Jefe’ para que pudiera dar las directrices correspondientes. Fue así como todos se llevaron la negativa sorpresa de que las habitaciones tormenta y calma iban a ser clausuradas hasta nueva orden.

Así mismo, reveló que nadie puede ingresar al famoso cuarto de los poderes a excepción de Johanna Fadul, líder de la semana, y su acompañante Valentino Lázaro.

Sofía Jaramillo toma decisiones trascendentales

Por otro lado, los giros inesperados en la competencia no terminan ya que la actriz Johanna Fadul tuvo la oportunidad de entregar una caja a uno de sus compañeros. Por esto, la mujer tomó la decisión de darle la caja a Sofía Jaramillo, quien se llevó una sorpresa al tener que sacar a dos famosos de la placa e ingresar a uno.

Fue así como la modelo decidió sacar a Campanita y Beba de la Cruz e ingresar a Lorena Altamirano.