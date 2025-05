Norma Nivia lanzó dardo directo a Yaya Muñoz antes de su regreso a La Casa de los Famosos: video

A pocas horas de su regreso a La Casa de los Famosos Colombia por invitación del "Jefe", la actriz Norma Nivia habló sin tapujos sobre su relación con la también exparticipante Yaya Muñoz.

En entrevistas con los programas Mañana Express y Buen Día, Colombia, Nivia dejó claro que la presencia de Muñoz le resulta completamente indiferente, pero al mismo tiempo, afirmó tener la certeza de que Yaya habló mal de ella tras su salida del reality.

Uno de los presentadores del programa del Canal RCN le preguntó a Norma Nivia sobre su vínculo con Yaya Muñoz, a lo que la actriz respondió con franqueza:

Con Yaya no hay relación, sé que ella cuando salió habló mal de mí, sentenció Nivia.

En sus declaraciones Nivia, resaltó que la indiferencia es total:

A mí me es completamente indiferente, es una persona que yo no conocía, y que seguramente no voy a conocer, afirmó.