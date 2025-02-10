CANAL RCN
Tendencias

Descubra todas las noticias y seguir a Noticias RCN en Google Discover: este es el paso a paso

Conozca cómo activar esta función desde su celular y estar al tanto de toda la información.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
12:00 p. m.
Google Discover es un feed de contenido personalizado que se encuentra en la aplicación de Google y en la página principal de algunos navegadores móviles. A diferencia de una búsqueda tradicional, donde el usuario introduce una consulta, Discover muestra contenido de manera proactiva, basándose en los intereses, la actividad y las búsquedas previas del usuario.

En los últimos días, Google lanzó una novedosa actualización donde los usuarios podrán elegir todo el contenido que deseen con tan solo un clic.

Con esta acción, es posible asegurarse de que los artículos de Noticias RCN aparezcan de forma destacada en la herramienta, el servicio de la compañía que muestra contenidos personalizados en los dispositivos móviles.

Paso a paso para seguir a Noticias RCN

Para seguir a Noticias RCN en Google Discover, puedes hacerlo directamente a través de un enlace o interactuando con el contenido del medio. Al seguir una fuente, Google Discover te mostrará más noticias relacionadas con ella en tu feed personalizado.

  1. Abre la aplicación de Google en tu dispositivo Android o iOS. También puedes acceder a Discover desde la página principal de Google en tu navegador móvil.
  2. Desplázate por tu feed de noticias.
  3. Busca una noticia de RCN. Cuando veas un artículo de Noticias RCN, toca el icono de tres puntos (⋮) en la esquina inferior derecha de la tarjeta.
  4. Selecciona "Seguir a Noticias RCN" en el menú que aparece

Mientras navegas por Discover, toca el icono de corazón, en los artículos que te gusten para indicarle al algoritmo que te muestre más contenido similar.

