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¿Qué pasó con 'Epa Colombia'? Su pareja respondió a versiones virales

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció en las redes sociales y aclaró rumores que circulan.

Karol Samantha Epa Colombia
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abril 17 de 2026
11:00 a. m.
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La desinformación volvió a encender las redes sociales en Colombia. En las últimas horas, publicaciones virales aseguraban que Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, había recuperado su libertad y regresado a su hogar.

Sin embargo, la versión fue desmentida por su entorno cercano, que salió a aclarar lo que realmente ocurre con la influenciadora.

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En medio de la confusión digital, su pareja, Karol Samantha, intervino públicamente para frenar la circulación de contenido engañoso.

A través de sus redes sociales, aseguró que las imágenes difundidas no corresponden a la actualidad y que hacen parte de material antiguo o manipulado.

¿‘Epa Colombia’ quedó en libertad? Esto se sabe tras los rumores

La pregunta se posicionó rápidamente entre las más buscadas: “¿Epa Colombia quedó en libertad?”. Frente a esto, Karol Samantha fue enfática al negar cualquier cambio en la situación jurídica de Barrera Rojas.

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Según explicó, no existe ninguna decisión oficial que respalde las versiones que circulan en internet.

Amigas, no es verdad que Dane se encuentra con nosotras en la casa. Quiero volverles a confirmar que eso es falso. O sea, todas las noticias que han salido estos días sobre Dane con imágenes de hace mucho tiempo o imágenes que ni siquiera son reales, son falsas, amiga, afirmó.

Además, reiteró que la empresaria continúa privada de la libertad y que no ha regresado a su casa, como se ha sugerido en distintas publicaciones.

Dane aún no se encuentra con nosotras. Aún Dane no está en casa, aún Dane sigue privada de su libertad, dijo.

¿Cuál es la situación actual de ‘Epa Colombia’ en Colombia?

Actualmente, Daneidy Barrera permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, donde cumple la condena impuesta por la justicia colombiana tras los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

Vuelvo y les reitero que el día que eso pase, ustedes de verdad van a ser las primeras en saberlo, se los aseguro. Es una noticia que estamos esperando con muchas ansias y sé que falta poco tiempo, porque no perdamos la fe ni las esperanzas ni nada así. Así tiren puya, el tiempo de Dios es perfecto, mencionó.

De acuerdo con información oficial, su permanencia en este lugar responde a condiciones de seguridad, una medida que ha sido respaldada por entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Asimismo, las autoridades han indicado que no se han autorizado traslados recientes ni modificaciones en su régimen de reclusión.

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En paralelo, versiones sobre un posible beneficio de libertad condicional tampoco han sido confirmadas por fuentes oficiales.

El caso de ‘Epa Colombia’ continúa generando alto interés público, lo que también ha propiciado la circulación de rumores sin sustento.

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