Pareja de Yeferson Cossio habló sobre el consumo de drogas del influencer: "me dolía"

Carolina Gómez, contó como afronta esta faceta de su pareja.

Cossio novia drogas
Foto: Instagram Yeferson Cossio

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
01:03 p. m.
El reconocido influenciador colombiano, Yeferson Cossio constantemente ha dado de que hablar en las redes sociales. Sus videos, que cuentan con millones de reproducciones, se basan en bromas, obras sociales y demás.

No obstante, en sus grabaciones, se ha hecho viral y polémico el consumo de drogas, algo que a millones de usuarios ha sorprendido.

Ante esto, una de las personas más cercanas en su vida, como lo es Carolina Gómez, su pareja, salió en su defensa y contó cómo afronta este tema dentro de la relación con este hombre.

Carolina Gómez reveló como afronta el consumo de drogas de Cossio

En una reciente transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, la modelo y pareja del creador de contenido confesó abiertamente su postura frente al consumo de drogas de Cossio, desatando una ola de comentarios que han polarizado la opinión pública.

Gómez afirmó que conoció a Yeferson en ese contexto y que, a pesar de que el tema le genera dolor en ocasiones, lo acepta como parte de quien él es.

"Yo a él lo amo y ya hemos hablado de eso. Yo una vez manifesté que me dolía, pero yo a él lo conocí así", fueron las palabras exactas de la joven, que rápidamente se viralizaron en múltiples plataformas.

El influencer, por su parte, no eludió la situación y también intervino en la conversación para dar su propia versión de los hechos. Yeferson Cossio admitió que recurre a estas sustancias en "contextos de fiesta", un hábito que, según él, no se extiende a otros ámbitos de su vida ni incluye el consumo de alcohol.

Además, fue enfático en aclarar que en ningún momento obliga a nadie a participar en sus hábitos.

Carolina Gómez enfatizó que, aunque intenta "compartirle mi opinión y mi punto de vista", no busca cambiarlo. “Eso no significa que yo lo quiera cambiar; yo no puedo hacer eso”, declaró.

 

