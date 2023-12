Novia se negó a casarse en plena ceremonia y en redes la aplauden: “Primero mis hijos”

En las últimas horas se ha hecho viral un video muy curioso en redes sociales, en el que se puede observar cómo una mujer se negó a casarse con su novio justo en el momento en el que debía tomar la decisión frente a un notario y sus razones fueron aplaudidas por miles de internautas, quienes celebraron el poner por encima a sus hijos de cualquier otra cosa.

Se trató de una escena de Jesica Avilés y Santiago Restrepo, quienes pretendían casarse en el municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba, pero segundos antes de dar el ‘Sí’ definitivo, la novia se arrepintió y explicó sus razones.

El video se ha hecho viral en redes no solo por la negación de la mujer a casarse con su novio a tan solo segundos de tener el anillo de por vida, sino por las explicaciones que entregó Jesica para no casarse con Santiago.

Novia se negó a casarse

En las imágenes se puede ver y escuchar cómo el notario le pregunta a la novia si su decisión definitiva es casarse con Santiago: “En tu sano y cabal juicio, ¿Es tu deseo contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”, dijo.

Ante unos segundos de silencio y misterio, la novia respondió: “No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”.

“¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”, se escuchó de un hombre a lo lejos, quien celebró con aplausos la decisión de la mujer. Todo parece indicar que se trataba del papá del novio.

“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”, continuó con su explicación.

“Primero mis hijos”

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, fueron las contundentes palabras de la mujer, mientras el sujeto le retiraba el anillo de su dedo.

La reacción de la novia se ha hecho viral y aplaudida por miles de personas, quienes le demostraron su admiración por la decisión de no casarse y poner a sus hijos por encima de toda situación.

Finalmente, se conocieron detalles en otro video, en el que una mujer asistente al evento de matrimonio pidió dinero a las demás personas con el fin de pagar la ceremonia, pues el novio se marchó de inmediato y no canceló lo correspondiente.

“El señor aquel (señalando a Santiago Restrepo) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, expresó la joven.