Nueva colección de Star Wars en Colombia: Fechas y tiendas

La expectativa por el regreso de la saga más famosa de Lucasfilm a la pantalla grande no deja de crecer. En el marco del próximo estreno en cines de STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU, la reconocida cadena asiática MINISO ha confirmado la llegada a Colombia de una de las líneas de productos más esperadas por los coleccionistas y aficionados a la cultura pop.

Con un inventario que supera las 159.000 piezas y 75 referencias distintas, esta colaboración promete ser un rotundo éxito comercial y un hito para los llamados MinisoLovers.

¿Cuándo y dónde es la preventa de la colección Star Wars en Miniso?

Para capitalizar la emoción de los fanáticos, MINISO Colombia implementará por primera vez una estrategia de preventa simultánea en las principales capitales del país. Si no quieres quedarte sin tus artículos favoritos de Grogu y el Mandaloriano, estas son las fechas clave que debes marcar en el calendario:

13 de mayo (Preventa física exclusiva): Disponible únicamente en tiendas seleccionadas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Habrá activaciones temáticas y dinámicas especiales en los puntos de venta.

Disponible únicamente en tiendas seleccionadas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Habrá activaciones temáticas y dinámicas especiales en los puntos de venta. 14 de mayo (Preventa online): Habilitada a través de la tienda virtual oficial de la marca.

Habilitada a través de la tienda virtual oficial de la marca. 15 de mayo (Lanzamiento nacional): La colección completa estará disponible en las 100 tiendas de MINISO a nivel nacional.

Qué productos de The Mandalorian y Grogu podrás encontrar

La alianza busca ofrecer opciones para todo tipo de público, desde coleccionistas acérrimos hasta nuevas generaciones que apenas descubren la franquicia. El catálogo incluirá productos de edición limitada enfocados en diseño y funcionalidad, abarcando categorías como:

Tecnología y accesorios lifestyle.

Artículos para el hogar y papelería.

Los populares e icónicos peluches de los personajes de la saga.

Blind boxes (cajas sorpresa) y vinyl plushies, categorías que marcan tendencia este año.

Silvia Martínez, gerente de marketing de Miniso Colombia, extendió una invitación a los compradores:

Invitamos a todos los fans a ser parte de nuestra preventa. Es una oportunidad exclusiva para descubrir antes que nadie una colección diseñada para vivir y compartir la magia de esta saga icónica, complementando la experiencia de la película con estos productos imperdibles.

Una alianza estratégica que conecta generaciones

Star Wars se ha consolidado como un fenómeno global desde 1977, movilizando comunidades enteras alrededor del mundo. Llevar este universo a las estanterías colombianas representa un movimiento maestro para el retail.

Laura Bonnet, Marketing Manager de The Walt Disney Company, destacó la importancia de este lanzamiento:

Star Wars ha conectado generaciones a través de historias que siguen vigentes. Este lanzamiento representa una oportunidad para que los fans en Colombia vivan esa conexión de una manera cercana y cotidiana, especialmente en un momento tan emocionante.

Por su parte, Juan Sebastián Ávila, Gerente de Operaciones de MINISO Colombia, reafirmó que este tipo de licencias globales transforman la conexión emocional en una experiencia tangible y accesible para los consumidores colombianos.

Todo listo para el estreno de STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU

Esta oleada de mercancía oficial sirve como la antesala perfecta para el plato fuerte: el lanzamiento cinematográfico el próximo 21 de mayo.

Bajo la dirección de Jon Favreau, la nueva cinta retoma la historia tras la caída del cruel Imperio. Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) y su carismático aprendiz Grogu, deberán ayudar a la incipiente Nueva República a proteger la galaxia de los señores de la guerra imperiales dispersos. Sin duda, llegar a las salas de cine luciendo la nueva colección de Miniso será el plan perfecto para los fanáticos de la Fuerza.