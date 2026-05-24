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Definidos los cuatro finalistas de la Casa de los Famosos: este fue el eliminado de este domingo

Este domingo se conocieron los cuatro competidores que lucharán por el premio mayor.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
09:57 p. m.
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La gala de este domingo tuvo una carga de drama en la Casa de los Famosos 2026. La placa de nominados ponía en juego la permanencia de fichas clave dentro del reality. Durante las horas previas, las votaciones en tiempo real mostraron un apoyo masivo hacia los participantes de la placa, Juanda Caribe, Beba y Valentino.

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Durante toda la semana, los sentenciados pudieron compartir con sus familiares para esta recta final que definía los cuatro finalistas del reality.

Este fue el participante eliminado en la Casa de los Famosos

Finalmente, los presentadores revelaron el veredicto de los televidentes: con el menor porcentaje de votación a su favor, la creadora de contenido y deportista barranquillera, Beba de la Cruz, tuvo que despedirse de sus compañeros.

La participante obtuvo un porcentaje de un poco más del 23%, dejando una competencia reñida con su amigo Valentino pero que finalmente no le sirvió para seguir en competencia.

De esta manera, Beba salió por segunda vez por la puerta de la Casa de los Famosos y dejó definido el top de finalistas que competirán por el jugoso premio de 400 millones de pesos.

Esta será la fecha de la final de la Casa de los Famosos 2026

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, comenzando su transmisión especial a partir de las 8:00 p. m.

Cabe destacar que, Karen Sevillano fue la ganadora de la primera temporada, mientras que Altafulla hizo lo propio en la segunda. Karen logró superar en votaciones a Julián Trujillo, mientras que el barranquillero recibió más apoyo que Melissa Gate.

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