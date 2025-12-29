¡Inédito! Esta es la nueva habitante confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026

El país entero se ha preparado para darle la bienvenida al nuevo y selecto grupo de famosos que protagonizarán la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN que ha dejado huella con sus dos primeras temporadas.

Por esto, el ‘Jefe’ decidió anunciar a una nueva integrante que ahora se suma al grupo confirmado de celebridades que tendrán que convivir durante varios meses alejados del mundo exterior.

¿Quién es la nueva integrante en La Casa de los Famosos?

Es oficial, Valerie de la Cruz, más conocida en redes sociales como “Beba de la Cruz”, es la nueva habitante confirmada del famoso reality. La barranquillera es famosa en redes sociales al haberse convertido en uno de los mayores referentes del estilo de vida al crear contenido fitness. Al ser coach certificada de nutrición, “Beba” es idolatrada por sus seguidores al compartir rutinas de ejercicio, recetas saludables y tips para llevar un mejor estilo de vida.

La mujer, quien ya cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, es famosa por su método “innerShape” con la que, según su descripción en redes, ayuda a mujeres a perder grasa para mejorar su composición corporal y para obtener hábitos saludables.

Valerie llega con una actitud arrasadora a La Casa de los Famosos Colombia ya que dejó saber su fiel compromiso con su esposo y su firme decisión de romper las reglas del lugar para poder hacer su voluntad.

¿Quiénes son los famosos confirmados hasta ahora?

Colombia ya ha tenido la oportunidad de elegir y conocer a un importante número de famosos confirmados, quienes llegarán para sumarse a la tercera temporada del popular reality.

Por esto, los participantes confirmados son: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses y ahora Valerie de la Cruz.

Presentadores en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el programa contará con la participación de los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo. En el after show Karen Sevillano y Vicky Berrio volverán a tomarse el protagonismo para comentar todo lo que se desarrolle con los famosos en juego.