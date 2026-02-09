Nueva IA especializada en leyes llega a Colombia: estas serán las novedades que traerá

Magnar, plataforma de inteligencia artificial legal, anunció su llegada oficial a Colombia, uno de los mercados jurídicos más grandes y dinámicos de América Latina.

Diseñada para apoyar a abogados y equipos legales con herramientas avanzadas de búsqueda, análisis y síntesis jurídica, Magnar ya es utilizada por más de 20.000 abogados en la región, de los cuales más de 1.000 se encuentran en Colombia.

Fundada en 2025, Magnar tiene como misión acelerar la práctica jurídica en Latinoamérica mediante una IA especializada, trazable y segura, entrenada sobre fuentes normativas y jurisprudenciales locales. A diferencia de las soluciones generalistas, la plataforma está diseñada para casos de uso reales del trabajo legal y entrega respuestas con referencias verificables que respaldan el análisis profesional.

Estas serán las novedades que tendrá la plataforma en Colombia

Para Magnar, Colombia representa un mercado estratégico por su escala, dinamismo y nivel de actividad. Al cierre de 2024, el país registraba más de 400.000 abogados titulados, una de las mayores densidades de abogados per cápita a nivel global, y un mercado de servicios jurídicos que en 2023 generó ingresos por COP $4,1 billones.

“En Colombia y en la región existe una tendencia clara: el interés por incorporar IA para mejorar eficiencia y calidad es alto, pero persisten brechas de adopción a escala, gobernanza y confianza. Magnar busca cerrar estas brechas ofreciendo una solución con trazabilidad jurídica, altos estándares de privacidad e integración con herramientas clave como Microsoft Word y gestores documentales, permitiendo que la IA se incorpore al flujo real del día a día de los equipos legales” asegura Andrés Arellano, CEO de Magnar.

En materia de financiamiento, Magnar ha levantado capital en dos etapas: una ronda pre-seed por US$300.000, donde participaron la aceleradora Platanus Ventures, Punto Cero Ventures, los ex fundadores de Cornershop, entre otros inversionistas ángeles; y una ronda seed por US$500.000, con la participación de Carey, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de la región, como inversionista estratégico.

El capital está siendo utilizado para continuar invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D) en el producto, profundizar las fuentes normativas locales, y acelerar la expansión regional.

“A corto plazo, abriremos una agenda de demos y pilotos con estudios de abogados y áreas legales corporativas en Colombia, además de lanzar un programa de prueba gratuita de 14 días para equipos legales. Proyectamos alcanzar 5.000 abogados usuarios en el corto plazo y llegar a 50.000 abogados que hayan utilizado Magnar en Colombia para 2026” finaliza Arellano.