Esta fue la DECISIÓN que tomó Bad Bunny tras su show en el Super Bowl y la crítica de Donald Trump

En el medio tiempo del Super Bowl que se jugó en la noche del 8 de febrero y en el que Seattle Seahawks se impuso vs. New England Patriots, Bad Bunny realizó una presentación histórica.

El 'conejo malo', con la interpretación de sus canciones más recientes, le realizó un homenaje a los latinos y dejó el mensaje de que 'todos somos América'.

Con una puesta en escena que fue elogiada a nivel mundial, Bad Bunny retrató varias de las costumbres latinas y tuvo como invitados a Lady Gaga y Ricky Martin.

Además, artistas como Cardi B, Karol G y Young Miko estuvieron en la 'casita' que él está llevando a sus últimas presentaciones.

Asimismo, apenas terminó el show de medio tiempo, Bad Bunny tomó una decisión. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión de Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl y la crítica de Donald Trump

Antes de su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny tenía algunos post en su cuenta de Instagram y, de hecho, uno de ellos estaba relacionado con el reciente Premio Grammy que obtuvo.

Sin embargo, tras la presentación, el artista de música urbana decidió archivar todas sus fotos y, según sus fanáticos, esto podría deberse a que se está preparando para un anuncio muy importante.

Esta fue la dura crítica que Donald Trump le hizo a Bad Bunny tras su show en el Super Bowl

Unos minutos después de que finalizó el Super Bowl, Donald Trump emitió un contundente pronunciamiento. Su mensaje fue el siguiente:

"El medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra que este tipo está diciendo y el baile es asqueroso, especialmente para los niños pequeños que están viendo desde todo Estados Unidos y el mundo", comenzó escribiendo.

"Este espectáculo es solo una bofetada a nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, incluyendo el mejor mercado de valores de la historia. No hay nada inspirador en este medio tiempo", añadió.