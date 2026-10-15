El Corral Gourmet abre su sede insignia en el Parque de la 93

Este innovador espacio, diseñado para brindar experiencias de alto nivel, sorprende con un menú exclusivo y una hamburguesa premium de edición limitada que promete conquistar a los paladares más exigentes de la capital.

¿Cómo es la nueva sede de El Corral Gourmet en el Parque de la 93?

A 25 años de su nacimiento en el centro comercial Atlantis, El Corral Gourmet, marca del Grupo Nutresa, regresa estratégicamente a sus raíces con un local insignia ubicado en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Este moderno restaurante cuenta con una capacidad para albergar a 150 personas y proyecta servir más de 2.300 hamburguesas al mes.

El espacio destaca por su arquitectura e iluminación cálida, ofreciendo un ambiente acogedor y 'petfriendly' ideal para ejecutivos, familias y amantes del buen comer. Esta apertura fortalece la presencia de la cadena, que ya suma 16 locales distribuidos entre Bogotá, Medellín y Cali, y es una pieza clave para alcanzar su ambiciosa meta de crecimiento del 16% en ventas para el año 2027.

Hamburguesa SoHo: carne Wagyu y una receta de edición limitada

Uno de los grandes atractivos para quienes visiten la nueva sede es la exclusiva Hamburguesa SoHo, catalogada como “la más provocadora de Colombia”. Esta innovación, creada en alianza con la Revista SoHo, cuenta con 200 gramos de carne Wagyu, tocineta, doble queso americano, pepinillos y un huevo con una yema jugosa que se derrama sobre los ingredientes.

Según Ronald Mayorga, director de la revista, esta creación:

Convierte el deseo en sabor, rompe las reglas y despierta un antojo imposible de ignorar

Los comensales podrán disfrutar de esta experiencia gastronómica únicamente entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, con unidades limitadas y exclusivamente en el punto del Parque de la 93.

Menú renovado: desde la Todoterreno hasta coctelería de autor

Más allá de los lanzamientos especiales, el restaurante reafirma su maestría hamburguesera presentando la nueva línea Todoterreno. Bajo la premisa de “Más variedad, Más Todoterreno”, la carta incluye preparaciones como la Queso Azul, Crispy Chicken, Pulled Pork BBQ, Tex Mex y la innovadora Birria, que viene acompañada de consomé para untar.

Cortesía: El Corral

La propuesta se enriquece con las 'Especialidades de la Casa', que incluyen cortes de carne Certified Angus Beef®, Pasta Orzo y el cremoso Mac & Cheese. Para el 'after office', el local estrena una sofisticada carta de coctelería de autor con bebidas como El Ahumado y The Black Ghost, además de opciones refrescantes a base de café.

Cortesía: El Corral

El auge de las hamburguesas premium en el mercado colombiano La apuesta de El Corral Gourmet responde a un dinamismo evidente en la industria gastronómica del país. De acuerdo con cifras de Sales Track de GIG Latam, el segmento de las hamburguesas representa actualmente el 34% del mercado de comidas rápidas en Colombia.

Las proyecciones indican que la categoría cerraría el 2026 facturando cerca de US$496 millones (COP 1,66 billones), lo que supone una aceleración en ventas del 11%. Este crecimiento refleja que el consumidor colombiano está evolucionando, exigiendo no solo buenos precios, sino mayor calidad, ingredientes premium y experiencias memorables en cada visita.