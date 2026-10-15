"Situación complicada": Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la presidencia de un país

El pasado 4 de octubre de 2026, el pueblo brasileño se hizo presente en las urnas para votar en las elecciones presidenciales.

Después de una jornada en la que hubo el 79 % de participación ciudadana, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva el 45,16 %.

En consecuencia, no hubo un ganador en esa primera vuelta debido a que ningún candidato obtuvo más del 50 % de los votos y habrá una nueva jornada electoral el próximo 25 de octubre.

Es así como Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, leyó sus cartas y reveló una sorprendente predicción sobre la presidencia de ese país. ¿Cuál fue?

Esto dijo Mhoni Vidente sobre la presidencia de Brasil

De acuerdo con Mhoni Vidente, Donald Trump logrará tener influencia en las elecciones de Brasil y, finalmente, Flávio Bolsonaro obtendría el triunfo.

"Donald Trump dará el 'manotazo en la mesa' en Brasil, que es uno de los países más importantes del mundo y tiene una producción importante en cuestiones de petróleo, gas, minería y grandes cosas que necesita Estados Unidos para el fortalecimiento total. Él quiere a Brasil para su dominio total", dijo Mhoni Vidente.

"Llevará a Bolsano a ganar, con seis o siete puntos de diferencia. Sin embargo, después de esa contienda tan reñida, podría haber manifestaciones en ciudades como São Paulo o Brasilia. Así que viene una situación complicada en cuestiones de gobernabilidad y tendrá que haber mano dura y fuerza para salir adelante, pero, definitivamente, gana la extrema derecha", añadió la astróloga.

¿Qué ha dicho Mhoni Vidente sobre Colombia?

Desde que Abelardo de la Espriella se posesionó como el nuevo presidente de Colombia, Mhoni Vidente leyó sus cartas y reveló que Colombia tendría un avance a nivel de seguridad.

Además, la astróloga de origen cubano también afirmó que la economía del país mejoraría a raíz de que se lograrían finiquitar negociaciones y alianzas muy importantes.