CANAL RCN
Tendencias

"Situación complicada": Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la presidencia de un país

La importante astróloga analizó las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Brasil. ¿Qué aseguró?

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
05:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 4 de octubre de 2026, el pueblo brasileño se hizo presente en las urnas para votar en las elecciones presidenciales.

Después de una jornada en la que hubo el 79 % de participación ciudadana, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva el 45,16 %.

"Le piden la renuncia": Mhoni Vidente hizo sorprendente predicción sobre un presidente
RELACIONADO

"Le piden la renuncia": Mhoni Vidente hizo sorprendente predicción sobre un presidente

En consecuencia, no hubo un ganador en esa primera vuelta debido a que ningún candidato obtuvo más del 50 % de los votos y habrá una nueva jornada electoral el próximo 25 de octubre.

Es así como Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, leyó sus cartas y reveló una sorprendente predicción sobre la presidencia de ese país. ¿Cuál fue?

Esto dijo Mhoni Vidente sobre la presidencia de Brasil

De acuerdo con Mhoni Vidente, Donald Trump logrará tener influencia en las elecciones de Brasil y, finalmente, Flávio Bolsonaro obtendría el triunfo.

"Donald Trump dará el 'manotazo en la mesa' en Brasil, que es uno de los países más importantes del mundo y tiene una producción importante en cuestiones de petróleo, gas, minería y grandes cosas que necesita Estados Unidos para el fortalecimiento total. Él quiere a Brasil para su dominio total", dijo Mhoni Vidente.

"Llevará a Bolsano a ganar, con seis o siete puntos de diferencia. Sin embargo, después de esa contienda tan reñida, podría haber manifestaciones en ciudades como São Paulo o Brasilia. Así que viene una situación complicada en cuestiones de gobernabilidad y tendrá que haber mano dura y fuerza para salir adelante, pero, definitivamente, gana la extrema derecha", añadió la astróloga.

¿Qué ha dicho Mhoni Vidente sobre Colombia?

Desde que Abelardo de la Espriella se posesionó como el nuevo presidente de Colombia, Mhoni Vidente leyó sus cartas y reveló que Colombia tendría un avance a nivel de seguridad.

"Cuidado": Mhoni Vidente reveló predicción para octubre de 2026
RELACIONADO

"Cuidado": Mhoni Vidente reveló predicción para octubre de 2026

Además, la astróloga de origen cubano también afirmó que la economía del país mejoraría a raíz de que se lograrían finiquitar negociaciones y alianzas muy importantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pibe Valderrama

¿Se rapó o no? El 'Pibe' Valderrama reapareció con nuevo video y dejó dudas sobre su cabello

Spotify

Trap colombiano: el género que está creciendo aceleradamente en los streams del mundo

Pibe Valderrama

¿IA o real? Video aficionado confirmaría qué pasó con la melena del 'Pibe'

Otras Noticias

Huila

Ataque con drones en Palermo dejó a dos uniformados heridos: ofrecen recompensa

El ataque dejó daños en la estación de Policía, el palacio de justicia y una vivienda.

Finanzas personales

Tarjetas de crédito de este banco dejarán de funcionar en esta fecha: aviso a clientes

Esta es la la fecha límite en la que estas tarjetas de crédito dejarán de funcionar.

Enfermedades

Menopausia y pérdidas de orina: ¿cuándo dejan de ser normales y qué alternativas existen?

Artistas

Murió reconocido y prestigioso cantante: esto ocurrió

Colombianos en el exterior

Doblete de Jhon Durán y descuento de Camilo Durán: duelo colombiano en la Europa League