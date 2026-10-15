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Delincuentes intentaron escapar por una vía exclusiva de Transmilenio tras robar y amenazar con armas

Fueron señalados de robar las pertenencias de dos jóvenes mediante amenazas con armas.

Delincuentes por vía de Transmilenio
Foto: Mebog

Valentina Bernal

octubre 15 de 2026
06:27 p. m.
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Dos hombres fueron capturados por la Policía en inmediaciones de la estación Banderas de Transmilenio, en el suroccidente de Bogotá, luego de que presuntamente asaltaran a dos jóvenes en el barrio Mandalay e intentaran escapar por el carril exclusivo del sistema de transporte.

Según la información entregada por las autoridades, la intervención se produjo después de que la Policía recibiera un llamado a la línea de emergencia que alertaba sobre el robo.

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Uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio reaccionaron y lograron interceptar a los señalados cuando intentaban huir.

¿Cómo ocurrió el robo del que se les acusa a los dos sujetos?

Los hechos se presentaron en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, donde, de acuerdo con el reporte policial, los dos hombres habrían abordado a las víctimas para quitarles sus pertenencias.

Durante el atraco, los jóvenes habrían sido intimidados con un arma cortopunzante y un arma de fuego neumática. Después de apoderarse de los objetos, los presuntos responsables escaparon en una motocicleta y se dirigieron hacia la calzada exclusiva de Transmilenio.

Sin embargo, la huida terminó cuando los uniformados los interceptaron en el sector de la estación Banderas.

¿Qué encontraron las autoridades durante la captura?

En el operativo, la Policía incautó una motocicleta, un arma de fuego neumática y seis cartuchos calibre .38.

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Además, los uniformados recuperaron un celular y una gorra que, según el reporte, pertenecían a las víctimas. Estos elementos fueron avaluados en aproximadamente dos millones de pesos.

¿Qué pasará con los dos capturados?

Tras la detención, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y establecer su posible responsabilidad en los hechos.

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