Once Caldas cambiaría su postura sobre la demanda contra Millonarios: esto se sabe

En las últimas horas, se conoció que la postura de Once Caldas tras la cancelación del partido frente a Millonarios en Bogotá por el mal estado de la cancha del estadio El Campín, era pedir los puntos por escritorio, considerando lo que dicta el artículo 83, literal h), del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro.

Sin embargo, se conoció que la postura de las directivas del equipo de Manizales cambió recientemente y que habrían echado para atrás la decisión de demandar el partido, por lo que se terminaría jugando en la nueva fecha programada por Dimayor.

¿Qué cambió en las directivas de Once Caldas?

De acuerdo a lo reportado por Juan Esteban Londoño, periodista cercano al 'Blanco-Blanco', tras un análisis de la junta directiva de la institución, se acordó no llevar el caso hasta los tribunales, pese a que previamente Juan Felipe Cadavid dio a conocer que habían avisado a las directivas de Millonarios que se adelantaría el trámite.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, había confirmado en diálogo con ESPN que la demanda no procedería al tratarse de un asunto de fuerza mayor. "Un dia antes expertos nuestros fueron e inspeccionaron, pero a ultima hora como estaba cubierta la grama no había manera de certificar el estado".

¿Cuándo se jugará el Millonarios vs. Once Caldas?

A través de un comunicado oficial, la Dimayor confirmó la nueva fecha para el partido entre Millonarios y Once Caldas correspondiente a la jornada 13 de la Liga BetPlay. Se jugará la próxima semana y se requirió la reprogramación de otro juego.

Millonarios recibirá a Jaguares este sábado 17 de octubre en El Campín, un partido que originalmente se iba a disputar el lunes 19. Mientras tanto, el juego frente a Once Caldas será el martes 20 de octubre en el principal escenario deportivo de la capital.