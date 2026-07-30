Nuevas rutas Wingo 2026: más de 1,8 millones de pasajeros

Con la apertura de nueve rutas estratégicas y un aumento del 12% en su flujo de pasajeros, Wingo transforma la forma en que viajamos. Descubra los destinos que prometen dinamizar el turismo nacional e internacional.

Con cifras que demuestran la fuerte preferencia de los viajeros, la compañía logró movilizar a más de 1,8 millones de pasajeros en este periodo de tiempo. Este resultado representa un significativo crecimiento del 12 % frente al mismo periodo del año 2025.

¿Cuáles son las nuevas rutas de Wingo en Colombia durante 2026?

La expansión constante de la red de destinos ha sido uno de los principales focos estratégicos de la aerolínea en lo que va del año 2026. Durante el primer semestre, Wingo ha anunciado y puesto en operación oficial un total de nueve rutas nuevas. Esta ambiciosa estrategia de expansión busca fortalecer de manera especial la conectividad desde ciudades clave de Colombia, haciendo énfasis en Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

El excelente desempeño operacional de la empresa estuvo impulsado principalmente por los vuelos domésticos. En el mercado nacional, la aerolínea logró transportar a 1,3 millones de viajeros, lo que equivale a un aumento del 21 % en comparación con los registros de 2025. Asimismo, en materia estrictamente operacional, la compañía llevó a cabo cerca de 12 mil vuelos durante los primeros seis meses, marcando un incremento del 13,5 % frente al año anterior.

Medellín y Bucaramanga: epicentros de los vuelos de bajo costo

La apuesta regional de la aerolínea se refleja claramente en el volumen de viajeros que circulan por sus bases principales. Durante el primer semestre de 2026, se transportaron más de 1,02 millones de pasajeros sumando las operaciones de Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Venezuela.

El crecimiento en Medellín: La capital de Antioquia se consolida en la actualidad como la segunda ciudad con mayor operación de Wingo. Además, es considerada uno de los focos principales de su estrategia de crecimiento. Desde y hacia esta ciudad, se lograron movilizar más de 683 mil pasajeros en el primer semestre.

La capital de Antioquia se consolida en la actualidad como la segunda ciudad con mayor operación de Wingo. Además, es considerada uno de los focos principales de su estrategia de crecimiento. Desde y hacia esta ciudad, se lograron movilizar más de 683 mil pasajeros en el primer semestre. Bucaramanga estrena destinos: La capital santandereana ha sido uno de los mercados protagonistas en el plan de expansión de Wingo durante 2026. La aerolínea movilizó más de 103 mil pasajeros desde y hacia esta región. A la par, amplió su red con cuatro nuevas rutas que permiten viajar sin escalas hacia Medellín, Cartagena, Barranquilla y Aruba. Con estos lanzamientos, sumados a las rutas previas hacia Bogotá y Santa Marta, la ciudad cuenta con seis destinos directos y se convierte en la tercera operación más relevante de la empresa.

Conectividad internacional: Vuelos de Wingo a Venezuela y el Caribe

En cuanto a su operación internacional, la aerolínea movilizó a cerca de 500 mil viajeros en los primeros meses del año. Durante este periodo, la empresa continuó ampliando su red con conexiones estratégicas hacia mercados con gran potencial turístico como Jamaica, Guatemala y Venezuela.

La compañía fortaleció su oferta desde Medellín con el inicio de vuelos directos hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay, en Jamaica. También se destaca la reanudación de su importante conexión aérea con Caracas.

En Barranquilla, la empresa movilizó más de 195 mil pasajeros y amplió su conectividad al anunciar una nueva ruta directa hacia Aruba. Esta oferta internacional se suma a las rutas ya existentes hacia Bogotá, Medellín, San Andrés, Bucaramanga y Panamá.

Venezuela se mantiene como un mercado estratégico primordial. En los primeros seis meses del año, se movilizaron más de 45 mil pasajeros entre ambos países. Además de la ruta Medellín–Caracas, se anunció una nueva conexión entre Bogotá y Valencia. Adicionalmente, se realizó una exitosa operación chárter entre Bogotá y Porlamar, en la Isla de Margarita, durante el mes de junio.

Proyecciones turísticas y presencia en grandes eventos de Colombia

La compañía aérea no solo se enfoca en mantener rutas regulares, sino que también adapta su oferta operativa a los momentos de mayor demanda y relevancia cultural en el país. Como ejemplo de esto, entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2026, la aerolínea habilitó una ruta especial de forma temporal entre Bogotá y Valledupar. Esta iniciativa buscó responder eficazmente al gran incremento de pasajeros asociado a la celebración del tradicional Festival de la Leyenda Vallenata.

Eduardo Lombana, actual CEO de Wingo, señaló que este año ha estado marcado por la diversificación de la red de rutas y una apuesta firme por fortalecer la conectividad directa entre las distintas regiones de Colombia. El principal objetivo es ofrecer oportunidades para que los ciudadanos descubran nuevos destinos a precios bajos y siempre con una experiencia de viaje confiable.

De cara al futuro, para el cierre del año 2026, la aerolínea tiene grandes expectativas y proyecta transportar a más de 4,2 millones de viajeros, manteniendo así la imparable senda de crecimiento registrada en este primer semestre.