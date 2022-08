El drástico cambio de apariencia del protagonista de ‘George de la Selva’

Brendan Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos. Aunque debió trasladarse a varios lugares junto a sus padres, en 1991 se instaló en Los Ángeles y en ese entorno de Hollywood logró abrirse puertas como actor.

De hecho, en 1997 fue el protagonista de la recordada película ‘George de la Selva’, que fue el gran salto de su carrera para después participar en producciones como ‘Viaje al centro de la Tierra’ o ‘Al diablo con el diablo’.

Sin embargo, su vida también ha tenido dificultades y hace cuatro años denunció que en 2003 el periodista sudafricano Philip Berk lo agredió sexualmente, causándole diversos problemas psicológicos.

“Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera una bola en mi garganta y pensé que iba a llorar. Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque me decía: ‘Esto no es nada, este tipo solo se acercó y tocó un poco’”, relató Fraser en una entrevista con la revista GQ, hablando de la depresión que le generó ese episodio.

Además, debió superar un divorcio con la madre de sus tres hijos. Tiempo después subió de peso en su ausencia de la pantalla grande y tuvo que sufrir con los inclementes mensajes de las redes sociales.

No obstante, ahora aparece de nuevo en el mundo del cine con un nuevo protagónico. Esta vez en la película ‘The Whale’ (La Ballena), que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia, que se celebrará desde el próximo 31 de agosto.

En esa película, Brendan Fraser realiza el papel de un hombre que pesa 270 kilogramos. “Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido. Sé que va a causar una impresión duradera”, le dijo a Uniland el actor que vuelve a la pantalla grande.