Antioquia estrena Learning Hub para formar a los jóvenes del siglo XXI

Con ambientes flexibles y proyectos de impacto real, el centro promete transformar la forma en que los estudiantes aprenden y se conectan con su futuro.

Habilidades blandas: la clave para los empleos del futuro

El nuevo Learning Hub en Medellín responde a una realidad que la OCDE ha resaltado en múltiples estudios: las personas que desarrollan habilidades blandas tienen un 20% más de probabilidades de acceder a un empleo que aquellas que no cuentan con ellas. Competencias como la resiliencia, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva se convierten en diferenciadores en un mundo laboral cada vez más competitivo y cambiante.

Un ecosistema de aprendizaje para jóvenes en Antioquia

Este proyecto, liderado por el Vermont School de Medellín, ofrece un espacio integral que conecta teoría y práctica en ambientes especialmente diseñados para estimular la creatividad y la curiosidad. El Learning Hub incluye una biblioteca moderna, un laboratorio de innovación tecnológica con impresoras 3D y recursos de robótica, además de salas de arte, música y danza. Cada área busca que los estudiantes no solo reciban conocimiento, sino que lo transformen en proyectos reales con impacto en su comunidad.

Biblioteca y laboratorios: espacios para crear y colaborar

Uno de los principales atractivos del Learning Hub es su biblioteca de nueva generación, concebida como un “laboratorio de ideas”. Está organizada en zonas de colaboración, estudio individual, conversatorios y construcción colectiva, fomentando la interacción entre estudiantes de diferentes edades. A esto se suman los laboratorios de innovación, donde los jóvenes pueden experimentar con design thinking, robótica y emprendimiento, conectando la tecnología con soluciones creativas para problemas reales.

Formación integral: arte, inclusión y bienestar estudiantil

Más allá de la tecnología, el Learning Hub apuesta por la formación integral. Los estudiantes tienen acceso a espacios de expresión artística como salas de danza, música y artes plásticas, así como un centro de aprendizaje inclusivo y zonas de bienestar. Este enfoque busca que los jóvenes desarrollen autonomía, adaptabilidad y confianza en sí mismos, competencias que serán fundamentales para enfrentar los retos de un mundo cambiante.

El impacto en la educación y el futuro de los jóvenes

De acuerdo con Santiago Castro, rector del Vermont School, el Learning Hub es un ecosistema que incentiva la capacidad de cuestionar la realidad, experimentar de forma práctica y trabajar en red. “Cada experiencia está diseñada para que los estudiantes fortalezcan competencias que los acompañarán a lo largo de la vida, como la agencia, la adaptabilidad y una actitud positiva frente al futuro”, afirmó.

Con esta apuesta, Antioquia se suma a la tendencia mundial de promover espacios educativos innovadores que preparan a los jóvenes para liderar cambios sociales y profesionales. La iniciativa busca formar estudiantes capaces de convertir sus ideas en proyectos de alto impacto, contribuyendo al desarrollo de la región y del país.