Nuevo video de Kylian Mbappé junto a Ester Exposito alimenta rumores

Kylian Mbappé y Ester Exposito no paran de alimentar los rumores sobre una posible relación. Este es el último video.

Kylian Mbappé
Foto: @mbaafraude

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
11:10 a. m.
Los rumores sobre una posible relación sentimental entre el delantero del Real Madrid CF, Kylian Mbappé, y la reconocida actriz española Ester Expósito continúan creciendo en el mundo del entretenimiento y el deporte. Con el paso de los días, nuevas imágenes y videos difundidos en redes sociales han alimentado las especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos, lo que ha generado una enorme conversación mediática en España.

Tanto el futbolista francés como la actriz, conocida internacionalmente por su participación en la serie Élite, se han convertido en dos de las figuras públicas más comentadas del momento. La combinación entre una estrella del fútbol mundial y una celebridad del cine y la televisión ha despertado una gran curiosidad entre seguidores, medios de comunicación y usuarios en plataformas digitales.

Aunque ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas al respecto, el material que circula en internet sigue alimentando las teorías sobre una posible relación.

Las primeras imágenes que encendieron los rumores

Las especulaciones comenzaron cuando algunos paparazzis captaron a Mbappé y a Ester Expósito compartiendo un momento juntos en lo que aparentemente era un hotel. Las fotografías, difundidas rápidamente en redes sociales, mostraban a ambos conversando en un ambiente cercano y relajado, lo que despertó inmediatamente la atención de los medios de entretenimiento.

Desde entonces, los rumores no han dejado de crecer. Diferentes portales y cuentas especializadas en celebridades han seguido de cerca cualquier movimiento de ambos personajes públicos, tratando de encontrar pistas que confirmen la supuesta relación.

El hecho de que ninguno haya salido a desmentir la información ha contribuido a que las especulaciones sigan aumentando.

Un video viral que aviva aún más las versiones

La conversación volvió a encenderse recientemente tras la aparición de un nuevo video que se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa a Mbappé saliendo de un edificio mientras varios paparazzis lo esperan en la calle.

El futbolista se dirige rápidamente hacia un automóvil que lo está aguardando y, al ingresar al vehículo, las cámaras logran captar brevemente la presencia de una mujer rubia sentada en la parte trasera. Según distintas versiones difundidas en medios españoles, se trataría de Ester Expósito, lo que reforzaría la idea de que ambos mantienen una relación sentimental.

A pesar de la creciente cantidad de imágenes y especulaciones, ni Mbappé ni la actriz han confirmado o desmentido públicamente la información. Sin embargo, en España el tema se ha convertido en uno de los más comentados en el ámbito del espectáculo y el deporte, alimentando el interés del público por conocer si realmente existe una historia romántica detrás de estas apariciones.

