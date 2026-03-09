CANAL RCN
¡Sacudón en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Habrá movimiento INESPERADO

Todo sucederá a lo largo de este lunes 9 de marzo de 2026. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
07:26 a. m.
Luego de la eliminación de Juanse Laverde en La Casa de los Famosos Colombia 2026, iniciará otra semana en la que habrá revolución.

Y es que, tras el veredicto, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le informaron al joven cantante que no podía dejar a nadie nominado, pero que en la noche de este lunes 9 de marzo tendría que tomar una decisión trascendental.

No obstante, Juanse Laverde solo se enterará de lo que tiene que hacer hasta que se conecte nuevamente con los famosos.

¿Qué es lo que sucederá? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el movimiento inesperado que habrá en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Con la intención de seguir incrementando la tensión, teniendo en cuenta que la competencia ha seguido avanzando, el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tomó la decisión de que este lunes queden todos los participantes en riesgo de eliminación.

Sin embargo, la persona que gane el liderazgo de la semana podrá salvarse de esa nominación que afectará a los demás.

Y, además, Juanse Laverde, que no pudo enviar a nadie a la placa tras su eliminación, tendrá la potestad de salvar a otro participante.

¿A quién escogerá? Descúbralo conectándose con la señal principal y la App del Canal RCN.

¿Cuándo será la próxima eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, lo que se ha conocido es que la próxima eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026 sería hasta el domingo 15 de marzo.

No obstante, como siempre, se debe estar al tanto de las determinaciones del 'jefe' a lo largo de la semana.

Es importante recordar que en la última semana, aparte de Juanse Laverde, Lady Noriega, la reconocida actriz y cantante, también tuvo que abandonar la 'casa más famosa del país'.

 

