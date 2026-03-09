CANAL RCN
Internacional

Anticipan que Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, sería extraditado dentro de poco

Un medio de comunicación de Estados Unidos reveló que la segunda extradición se haría realidad en poco tiempo.

Alex Saab.
Alex Saab. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 09 de 2026
10:57 a. m.
Tras la caída de película de Nicolás Maduro el 3 de enero, una segunda operación efectuada por Estados Unidos tuvo como foco a Alex Saab, considerado como el testaferro del dictador y quien tuvo altos cargos en el régimen.

Saab, originario de Colombia, fue capturado en la madrugada del 4 de febrero en Caracas. Semanas atrás y durante la transición, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo apartó del Ministerio de Industria y Protección Nacional.

Alex Saab ya había sido extraditado, pero recibió el indulto

Un trabajo conjunto del Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI ubicó al empresario. Estados Unidos lo requiere por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción.

Al parecer, estuvo implicado en presuntas irregularidades en el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Miami Herald reveló que la extradición de Saab se efectuaría en poco tiempo, según fuentes del proceso que mantuvieron el anonimato. Al parecer, es un objetivo de alto valor para Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que puede revelar acerca de Maduro.

“EE. UU. necesita a Saab porque posee información crucial sobre las operaciones financieras y puede aportar pruebas para cargos de narcotráfico (...) Administraba el dinero y los investigadores quieren demostrar cómo se movieron los fondos que podrían haber financiado las actividades”, expuso el medio de la Florida.

Delcy Rodríguez destituyó a Saab

Partiendo de esto, el exministro sería el testigo clave para destapar las redes criminales que habrían operado en el régimen.

Es clave recordar que no es la primera vez que tiene líos con la justicia de Estados Unidos. En 2020, lo extraditaron desde Cabo Verde por presunto blanqueo de dinero y corrupción.

Sin embargo, a finales de 2023, el presidente de aquel entonces, Joe Biden, le otorgó el indulto. Esto le permitió volver y ser ministro de Maduro, cargo que tuvo entre octubre de 2024 (tres meses después de las elecciones) y 2026.

