Filtran fotos de Kylian Mbappé y Ester Exposito muy cercanos: encienden los rumores

Kylian Mbappé y Ester Exposito fueron vistos muy acaramelados y encendieron los rumores de una posible relación.

Mbappé
Foto: @ester_exposito - @k.mbappe

marzo 07 de 2026
08:35 p. m.
La vida personal del delantero francés Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que en los últimos días circularan imágenes que lo muestran en compañía de la reconocida actriz y modelo española Ester Expósito. Las fotografías, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, han despertado rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Mbappé, actual estrella del Real Madrid, fue visto en una actitud cercana y relajada junto a la intérprete española, conocida internacionalmente por su participación en producciones televisivas y por su gran presencia en redes sociales. La escena fue captada por un fanático que logró tomar una fotografía del momento, la cual posteriormente comenzó a circular en internet.

La imagen fue difundida inicialmente por la cuenta @AQABABE, dedicada a compartir contenido sobre celebridades y tendencias del entretenimiento. Desde allí, la supuesta cercanía entre el futbolista y la actriz comenzó a generar comentarios entre seguidores de ambos, quienes rápidamente especularon sobre un posible romance.

Una imagen que encendió los rumores

En la fotografía que se ha difundido ampliamente en redes sociales, Kylian Mbappé y Ester Expósito aparecen muy cercanos, en una escena que muchos interpretaron como una señal de complicidad entre ambos. Aunque no se ha confirmado oficialmente el contexto exacto del encuentro, la imagen bastó para despertar todo tipo de comentarios entre los seguidores del futbolista y de la actriz.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes y teorías sobre la posible relación entre estas dos figuras públicas. Mientras algunos usuarios celebraban la aparente conexión entre ambos, otros se mostraban cautelosos y recordaban que ninguna de las dos celebridades ha confirmado públicamente el supuesto romance.

La repercusión ha sido especialmente fuerte debido al enorme impacto mediático de ambas figuras. Mbappé es considerado uno de los futbolistas más influyentes del mundo, mientras que Expósito se ha consolidado como una de las actrices y modelos españolas con mayor proyección internacional.

Encuentros en España y Francia

De acuerdo con información que circula en medios y portales de entretenimiento en España, la relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito no sería algo reciente. Algunas versiones indican que ambos se habrían estado viendo desde hace varios meses.

Según estos reportes, las dos celebridades habrían coincidido en diferentes encuentros tanto en España como en Francia, lo que habría fortalecido el vínculo entre ellos. No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre el tema.

Mientras tanto, los rumores continúan creciendo en redes sociales y en la prensa del espectáculo, donde cada nueva pista o imagen genera más especulación. Por ahora, la posible relación entre la estrella del Real Madrid y la popular actriz española sigue siendo un tema abierto, alimentado principalmente por fotografías y versiones que circulan en internet, pero sin confirmación oficial de sus protagonistas.

