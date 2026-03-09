¿Qué factores impedirían que Juan Daniel Oviedo se convierta en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

Los resultados electorales del 8 de marzo no solo reconfiguraron el mapa político del Congreso, sino que también abrieron nuevas discusiones sobre la carrera hacia la Presidencia de la República.

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, analistas políticos evaluaron el impacto de la jornada y revisaron cómo quedaron posicionados distintos sectores de cara a las elecciones presidenciales. En medio del análisis surgió una pregunta: ¿podría Juan Daniel Oviedo convertirse en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

El interrogante apareció luego de revisar los resultados de la llamada gran consulta, proceso en el que participaron varios sectores políticos y que terminó posicionando a Paloma Valencia como la ganadora.

¿Cómo quedaron los números de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo?

Durante el programa se presentaron las cifras de esa consulta. Según los datos expuestos en la mesa de análisis, la votación total alcanzó 5.857.395 votos, una cifra que, de acuerdo con lo señalado en el debate, supera la votación registrada hace cuatro años en la consulta del Pacto Histórico.

Dentro de esos resultados, Paloma Valencia obtuvo 3.236.000 votos, consolidándose como la principal figura del proceso. Por su parte, Juan Daniel Oviedo alcanzó el 17,8 % de la votación, es decir, 1.255.000 votos.

A partir de esos números surgió la discusión sobre cómo se reconfigura el escenario político rumbo a las presidenciales y si la figura de Oviedo podría tener un papel más determinante.

¿Juan Daniel Oviedo podría ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

El panelista Rodrigo Pombo fue uno de los que planteó la posibilidad de que Oviedo acompañe a Valencia en una fórmula presidencial.

Juan Daniel tiene que ser fórmula vicepresidencial, y ojalá así lo sea, porque eso generaría una esperanza total para poderle ganar al establecimiento.

Según su análisis, el resultado de la consulta logró unir diferentes sectores políticos.

La gran consulta fue un invento político sensacional. Generó esperanza, ilusión, unió al centro, a la centro-derecha, y a gran parte de la derecha.

Para Pombo, la candidatura de Paloma Valencia también representa un hecho relevante dentro del panorama político.

Si alguien puede alzar la presea de la victoria es Paloma Valencia.

El analista argumentó que su perfil político podría atraer distintos sectores del electorado.

Es la primera mujer, pero es heterosexual, pero es de origen conservador, pero es de origen regional, pero además es estrato alto. Es decir, Paloma tiene, es un fenómeno en ese sentido, tiene el uribismo, pero va mucho más allá del uribismo.

En ese contexto, consideró que la presencia de Oviedo podría complementar esa candidatura.

Si a eso usted le suma un personaje inédito también, como es el doctor Oviedo, pues usted tiene ahí un salpicón maravilloso para un éxito electoral.

¿Por qué no podría ser viable esta unión?

Sin embargo, otros analistas plantearon que la decisión sobre una eventual fórmula vicepresidencial dependerá de múltiples factores políticos.

El analista Carlos señaló que aún falta consolidar alianzas con otros sectores.

Aquí será importante atraer otros sectores, especialmente liderazgos regionales, que se sumen a ese proyecto político.

Por su parte, el analista Julio Iglesias señaló que el comportamiento electoral de Oviedo también debe analizarse con detalle.

La votación de Juan Daniel Oviedo es muy urbana y es muy bogotana.

Según indicó, ese elemento podría influir en la estrategia política de una eventual fórmula.

Además, planteó que Oviedo podría estar considerando otro camino político.