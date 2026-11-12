Las partidas de dominó vuelven a los planes con amigos como antídoto contra las pantallas

Los colombianos tienen un talento innegable para armar planes y reunirse entre amigos. Sin embargo, en la era digital, las notificaciones del celular y las redes sociales suelen desviar la atención y evitarnos estar realmente presentes.

Por esto, Old Parr se alió con la artista barranquillera Aria Vega para volver a acercar a los amigos.

Aria Vega se une a la tradición del dominó colombiano

Para impulsar esta iniciativa, la marca colaboró con Aria Vega, conocida popularmente como 'La Nena de Quilla'. Con una nominación al Latin GRAMMY como Mejor Nuevo Artista, millones de reproducciones y un indiscutible paso por las listas de Billboard, la cantante representa la frescura de las nuevas generaciones.

Foto: Diageo

Esta unión fusiona su energía con el dominó, un juego tradicional colombiano que históricamente ha congregado a familias y amigos en torno a charlas, risas y buenos momentos compartidos alrededor de una mesa.

¿Cómo conseguir el dominó de edición limitada de Old Parr?

La colaboración se materializa en más de 17.000 unidades de un dominó de edición limitada que busca trascender el formato publicitario tradicional. A partir del 9 de noviembre de 2026, los consumidores mayores de edad pueden adquirir este exclusivo artículo por la compra de una botella de Old Parr de 750 ml en cadenas de supermercados seleccionadas como Éxito, Olímpica y Jumbo, además de establecimientos regionales en Medellín y la Costa Caribe.

En Cali, la iniciativa arrancará a partir del 1 de diciembre de 2026 en los puntos participantes de la ciudad.

Una campaña para conectar con los jóvenes

Adriana Acevedo, directora de Marketing de Diageo Colombia, aseguró que la elección del dominó responde a una necesidad clara de fomentar la interacción real. A diferencia de otras dinámicas donde cada persona permanece absorta en su pantalla, una partida de dominó exige atención colectiva: observar las fichas, calcular la jugada, celebrar el triunfo del compañero y vivir la emoción directa del juego.

De este modo, se logra combinar un producto de alta gama con un elemento lúdico de alto valor cultural.

Con esta propuesta, la marca demuestra que las tradiciones pueden evolucionar y mantenerse vigentes cuando se convierten en el pretexto ideal para apagar los teléfonos, reencontrarse con los amigos y disfrutar cada instante al máximo.