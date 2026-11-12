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FNA ofrece oportunidad de utilizar las cesantías en ahorro para comprar vivienda

La entidad explicó al detalle cómo funciona esta posibilidad para quienes desean adquirir casa.

Compra de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro.
Compra de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 12 de 2026
03:51 p. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dio a conocer una campaña con la que se pueden convertir cesantías en vivienda propia. La iniciativa está enfocada para que los trabajadores lleven sus recursos a la entidad y cuenten con un ahorro a la hora de comprar casa o tener un lote.

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Así las cosas, el FNA indicó que aquellas personas que opten por esta opción no tendrán que pagar por la administración de las cesantías ni por los retiros que realicen. En cuanto a los rendimientos, dependen de la variación de la Unidad de Valor Real (UVR).

¿Qué financiamiento ofrece?

¿Qué ofrece el fondo, entonces? La fórmula consta de la siguiente forma. Con las cesantías en la entidad, las personas contarán con la posibilidad de alternativas para el financiamiento de vivienda a partir de sus ingresos, tipo de afiliación y capacidad de pago, tres aspectos que resultan fundamentales.

Se debe tener en cuenta que el FNA ofrece financiación (de hasta el 90 % del valor del inmueble) a los trabajadores que reciban entre uno y dos salarios mínimos. De un modo personalizado, se analiza la condición de la persona para conocer cuál es la alternativa más viable.

Ahora bien, si alguien decide trasladar las cesantías en el fondo, debe tener en cuenta las opciones que la entidad dispone, incluyendo viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

¿Cuáles son las opciones?

La primera es un crédito hipotecario con el que se puede financiar la compra de vivienda nueva o usada. Esto, además, permite alternativas para construir o mejorar el inmueble.

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También hay leasing habitacional, que no es más que un contrato de arrendamiento con opción de compra. Por último, el FNA ofrece el Ahorro Voluntario Contractual (AVC), enfocado en quienes no tienen las cesantías en el fondo, pero desean contar con un ahorro que en un futuro servirá para la financiación de vivienda a través de las otras alternativas.

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