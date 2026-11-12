Festival de Cine de Fusagasugá 2026 (FICFUSA): programación y estrenos

La magia del séptimo arte regresa a la región del Sumapaz con la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de Fusagasugá (FICFUSA). Este año, bajo el evocador concepto de "Ensoñación", el festival se consolida como un espacio vital para la cultura, descentralizando el acceso al cine y conectando historias, memorias y miradas diversas desde las regiones.

Programación y estrenos imperdibles en el Festival de Cine de Fusagasugá 2026

Para su edición 2026, FICFUSA registró un crecimiento histórico del 111% en sus inscripciones, recibiendo 422 obras de 52 países. De este amplio catálogo, la selección oficial quedó conformada por 62 producciones de 21 naciones, ofreciendo una ventana única a la cinematografía global. La película inaugural será MU-KI-RA, una aventura musical de animación dirigida por la colombiana Estefanía Piñeres Duque, que narra el viaje de una niña por la selva para rescatar a su hermano menor.

FICFUSA - Cortesía: Elian Cubillos

Uno de los mayores atractivos de esta edición es la proyección de cinco largometrajes que tendrán su estreno absoluto en Colombia. Los asistentes podrán disfrutar de Framing Her (Bélgica, Suecia, Reino Unido), Truck Mama (Kenia, Países Bajos, Arabia Saudita, Sudáfrica), Matininó (Puerto Rico), Life Is (México) y La peluquería no se cierra (España). Además, se presentarán obras nacionales galardonadas recientemente, como Una vez en un cuerpo y Sukua, ambas ganadoras de los Premios Macondo 2026.

Cine hecho por mujeres: el corazón de FICFUSA 2026

La reivindicación del rol femenino en la industria audiovisual es un pilar fundamental de FICFUSA 2026. Un contundente 52 % de las obras recibidas este año fueron dirigidas o codirigidas por mujeres. En la Selección Oficial, 37 de las 62 películas llevan la firma de realizadoras. Para potenciar este talento, el festival cuenta con la categoría competitiva "Hecho por Colombianas", diseñada específicamente para reconocer y promover las narrativas construidas por mujeres en el país.

Natalia Morales, fundadora del festival, destaca esta visión:

Queremos que las comunidades se reconozcan en sus propias historias y que, al mismo tiempo, puedan descubrir otras formas de habitar y comprender la vida a través del cine.

Escenarios y actividades gratuitas para disfrutar en el Sumapaz

Acercar el cine a la comunidad es la misión central del evento. Cerca del 90 % de las actividades se realizarán en espacios públicos, patrimoniales y comunitarios de Fusagasugá con entrada totalmente libre. La Casona Quinta Balmoral funcionará como sede principal, apoyada por otros emblemáticos lugares como Cinema Los Ángeles, el Centro de Integración e Innovación Social (CIIS), la Casona Tierra Grata, la Casona Tulipana y la Hacienda El Novillero.

La agenda no se limita a proyecciones en salas; incluye funciones al aire libre, itinerancias por tres municipios del Sumapaz, conversatorios, clases magistrales y encuentros directos con realizadores internacionales, como la cineasta brasileña Day Sena y la diseñadora mexicana Grecia Colomo. Se espera impactar a más de 2.000 espectadores presenciales y superar las 50.000 personas en plataformas digitales.

Formación, talleres e incentivos para el talento audiovisual colombiano

Más allá de la exhibición, FICFUSA se ha convertido en un motor de la industria regional. En sus 13 años ha entregado más de $120 millones en incentivos. Para la edición 2026, gracias a una alianza con HD Cinema Colombia, la bolsa de premios asciende a $30 millones en alquiler de equipos cinematográficos, divididos en tres grandes categorías: "Hecho por Colombianas", "Un Relato Hecho Región" y "Un Hecho Corto".

Además, el festival ofrecerá servicios de laboratorio, diseño sonoro, subtitulado y asesoría jurídica para realizadores emergentes, reafirmando su compromiso con el desarrollo de nuevos proyectos y la visibilización de voces frescas que enriquecen el panorama cultural de Cundinamarca y el país.