"Lo veo preso": impactante predicción de Mhoni Vidente sobre un famoso

Un importante y reconocido actor de México se encuentra enfrentando un delicado proceso judicial.

Vadhir Derbez, que es oriundo de Ciudad de México y tiene 35 años, fue acusado de un presunto abuso sexual y, en medio de esa coyuntura, se emitió una orden de aprehensión.

Sin embargo, el abogado del actor comunicó que esa orden quedó sin efecto debido a que, de acuerdo con un juez, no cumplía con los requisitos legales para ser emitida.

Por lo tanto, Mhoni Vidente analizó el panorama a través de sus cartas y reveló una impactante predicción relacionada con este caso. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Esta fue la predicción que hizo Mhoni Vidente sobre Vadhir Derbez, reconocido actor de México

En su más reciente análisis, la importante vidente radicada en México manifestó que Vadhir Derbez sí podría terminar pasando un tiempo en prisión.

"No es la primera vez que lo están inculpando por una situación muy grave. Esta es la tercera vez y yo lo veo preso, pero lo van a poder sacar después", detalló Mhoni Vidente en El Heraldo de México.

"Hay una brujería muy fuerte detrás de los Derbez y lo que debe hacer la familia es una buena limpia", añadió la astróloga.

¿Cuándo habrían ocurrido los presuntos hechos por los que fue denunciado el actor Vadhir Derbez?

De acuerdo con la mujer que presentó la denuncia contra Vadhir Derbez, el presunto abuso se habría presentado el 2 de abril de 2026, en Coyoacán, Ciudad de México, tras la grabación de un videoclip.

Sin embargo, el actor ha negado lo ocurrido desde el primer momento y ha planteado que estarían intentando extorsionarlo.

No obstante, las autoridades han indicado que, a pesar de que la orden de aprehensión quedó sin efecto, el caso sigue abierto y siendo analizado de manera detallada.