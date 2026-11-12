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“Me dijo te amo”: hijo de Jesús Pacheco, funcionario del CTI liberado tras estar secuestrado por el ELN

Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López fueron liberados despúes de más de 500 días secuestrados en Arauca.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 12 de 2026
05:57 p. m.
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Este jueves 12 de noviembre fueron liberados los funcionarios del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes estaban secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 8 mayo de 2025.

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La liberación se llevó a cabo por medio de una misión humanitaria que contó con la articulación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Liberados después de más de 500 días

Los funcionarios fueron secuestrados cuando desempeñaban su trabajo en el departamento. A medida que pasaban los meses, las familias se mantenían en vilo por saber qué les había pasado y lo único que conocían eran las pruebas de supervivencia que publicaba el ELN.

Fue en mayo de 2026 cuando el grupo armado informó que los iba a someter a un juicio revolucionario junto a los policías Frankie Hoyos y Jordi Pérez, quienes también estaban secuestrados.

Con esta información, el ELN aseguró que Hoyos iba a estar en cautiverio por tres años más, mientras que los otros tres iban a permanecer por cinco años más.

Emotivas palabras del hijo

Sin embargo, el 15 de junio, el grupo armado informó que los agentes Hoyos y Pérez iban a ser liberados en pocas horas. Así ocurrió y la Defensoría también participó en la misión.

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Con esto, la espera estaba en saber qué iba a pasar con los funcionarios del CTI. Finalmente, recuperaron la libertad.

Noticias RCN habló con el hijo de Pacheco, Nicolás Antonio Pacheco, quien contó cómo fue la primera comunicación por teléfono: “Es indescriptible, es una cosa que no cualquiera la siente y mi papá me dijo te amo”.

“Uno esperando desde hace más de 553 días y escuchar a su papá directamente, en cambio de una prueba de supervivencia, lo rompen a uno. Por fin, mi papá vuelve a casa (…) Hoy ganamos nosotros y eso no lo puedo describir”, afirmó al recordar lo duro que ha sido para la familia pasar por más de un año bajo la incertidumbre.

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