“Me dijo te amo”: hijo de Jesús Pacheco, funcionario del CTI liberado tras estar secuestrado por el ELN

Este jueves 12 de noviembre fueron liberados los funcionarios del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes estaban secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 8 mayo de 2025.

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La liberación se llevó a cabo por medio de una misión humanitaria que contó con la articulación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Liberados después de más de 500 días

Los funcionarios fueron secuestrados cuando desempeñaban su trabajo en el departamento. A medida que pasaban los meses, las familias se mantenían en vilo por saber qué les había pasado y lo único que conocían eran las pruebas de supervivencia que publicaba el ELN.

Fue en mayo de 2026 cuando el grupo armado informó que los iba a someter a un juicio revolucionario junto a los policías Frankie Hoyos y Jordi Pérez, quienes también estaban secuestrados.

Con esta información, el ELN aseguró que Hoyos iba a estar en cautiverio por tres años más, mientras que los otros tres iban a permanecer por cinco años más.

Emotivas palabras del hijo

Sin embargo, el 15 de junio, el grupo armado informó que los agentes Hoyos y Pérez iban a ser liberados en pocas horas. Así ocurrió y la Defensoría también participó en la misión.

Con esto, la espera estaba en saber qué iba a pasar con los funcionarios del CTI. Finalmente, recuperaron la libertad.

Noticias RCN habló con el hijo de Pacheco, Nicolás Antonio Pacheco, quien contó cómo fue la primera comunicación por teléfono: “Es indescriptible, es una cosa que no cualquiera la siente y mi papá me dijo te amo”.

“Uno esperando desde hace más de 553 días y escuchar a su papá directamente, en cambio de una prueba de supervivencia, lo rompen a uno. Por fin, mi papá vuelve a casa (…) Hoy ganamos nosotros y eso no lo puedo describir”, afirmó al recordar lo duro que ha sido para la familia pasar por más de un año bajo la incertidumbre.