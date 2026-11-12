Adriana Betancur, la reconocida presentadora, continúa intubada: esto se reveló sobre su estado

Adriana Betancur, la reconocida presentadora que nació en Medellín y tiene 46 años, continúa bajo monitoreo médico por complicaciones renales.

La también modelo permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Palermo, en Bogotá, y sigue recuperándose de una cirugía que le realizaron y fue exitosa.

Además, según reportó su amiga Milena López, los especialistas ya identificaron la bacteria que deben atacar y, por lo tanto, comenzarán a llevar a cabo el plan de acción correspondiente.

Adriana Betancur podría dejar de estar intubada en las próximas horas

De acuerdo con la información compartida por la presentadora Milena López, Adriana Betancur está despierta y, si su evolución sigue siendo positiva, podría dejar de requerir intubación.

"Los médicos ya lograron identificar la bacteria que está causando la infección, lo que les permite administrar un antibiótico específico para combatirla. Se espera que este tratamiento más dirigido favorezca su recuperación y permita observar una evolución más rápida", aseguró Milena López.

"Por otra parte, Adri ya se encuentra despierta y consciente, por lo que esperamos que durante el día de hoy los médicos puedan retirar el tubo de intubación, siempre que su condición lo permita. Seguimos atentos a su evolución, con mucha fe y esperanza en su recuperación", agregó.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras la última actualización del estado de salud de Adriana Betancur

Los seguidores de Adriana Betancur han manifestado que seguirán orando por su salud y pronta recuperación.

"Vas a estar sana", "ánimo que todo saldrá bien", "Dios te sane y te llene de salud", "recupérate pronto", "tu sonrisa es el reflejo de tu alma" y "saldrás victoriosa de esto", han sido algunas de las reacciones.