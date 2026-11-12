CANAL RCN
Internacional

Militares presos por supuesta rebelión contra Maduro completan 72 horas de huelga de hambre en Venezuela

La huelga inició con 20 uniformados y se han ido sumando otros hasta completar 36.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 12 de 2026
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sin acceso a agua potable y obligados a beber del agua destinada al riego de plantas se encuentran aislados, en una cancha de la prisión Ramo Verde, 36 militares venezolanos que completan 72 horas en huelga de hambre el jueves 12 de noviembre.

Los uniformados, incluidas dos mujeres, lograron trepar una cerca del penal para lanzar arengas como "¡Libertad!" y "No tenemos miedo, no más torturas", respaldados desde las afueras del recinto por un grupo de abogados y parientes que denuncian violaciones al debido proceso.

Exaliado de Maduro reveló detalles de las irregularidades en las elecciones de Venezuela
RELACIONADO

Exaliado de Maduro reveló detalles de las irregularidades en las elecciones de Venezuela

Militares en huelga no tienen acceso a agua potable o sanitarios:

De acuerdo con declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, a los huelguistas les restringieron el paso hacia la torre donde se ubican los sanitarios, impidiéndoles asearse o hacer sus necesidades.

Para Milagros Astudillos, también esposa de un sargento recluido, el bloqueo al agua y a la asistencia médica funciona como una "manera de presión para que levanten la huelga".

La protesta busca presionar por la excarcelación del grupo mediante una amnistía, un mecanismo impulsado desde febrero por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ha permitido la salida de prisión de más de 1.000 presos políticos, aunque la oenegé Foro Penal advierte que al menos 300 siguen recluidos.

Colombia activa diálogo con Venezuela por secuestro de la primera dama de Uribia, Nancy Gómez
RELACIONADO

Colombia activa diálogo con Venezuela por secuestro de la primera dama de Uribia, Nancy Gómez

Empezaron 20 y van 36:

La huelga comenzó al amanecer del lunes 9 de noviembre con una veintena de procesados, entre ellos por el llamado caso Cotiza, un expediente abierto contra uniformados que en 2019 sustrajeron armamento de un puesto militar y se atrincheraron en un cuartel caraqueño en medio de la crisis política generada tras la primera reelección de Nicolás Maduro en 2018, cuestionada por la oposición por presunto fraude.

Posteriormente, el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) confirmó que la cifra de manifestantes ascendió a 36 al adherirse otros reclusos investigados por rebelión, traición a la patria y supuestas conspiraciones contra Maduro, que, actualmente, se encuentra preso en Estados Unidos, tras ser capturado por fuerzas de ese país en enero de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Tres colombianos fallecieron en desplome de un edificio en Nueva York: Consulado acompaña a sus familias

Tecnología

Reportan fuerte caída mundial de Microsoft 365, Outlook y Teams: esta fue la razón

Terremoto

Se detectó un nuevo movimiento telúrico en el mundo hoy 12 de noviembre: esto se reportó

Otras Noticias

Secuestros

“Me dijo te amo”: hijo de Jesús Pacheco, funcionario del CTI liberado tras estar secuestrado por el ELN

Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López fueron liberados tras más de 500 días secuestrados en Arauca.

España

Familia de Jesús de Miguel, el delantero que murió en fatídico choque, volvió a romper el silencio

Los seres queridos de Jesús de Miguel agradecieron las muestras de cariño y respeto.

Invima

Invima alerta por falsificación de Sal de Frutas Lua: identificó el lote que no debe consumirse

Astrología

"Lo veo preso": impactante predicción de Mhoni Vidente sobre un famoso

Fondo Nacional del Ahorro

FNA ofrece oportunidad de utilizar las cesantías en ahorro para comprar vivienda