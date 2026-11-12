Militares presos por supuesta rebelión contra Maduro completan 72 horas de huelga de hambre en Venezuela

Sin acceso a agua potable y obligados a beber del agua destinada al riego de plantas se encuentran aislados, en una cancha de la prisión Ramo Verde, 36 militares venezolanos que completan 72 horas en huelga de hambre el jueves 12 de noviembre.

Los uniformados, incluidas dos mujeres, lograron trepar una cerca del penal para lanzar arengas como "¡Libertad!" y "No tenemos miedo, no más torturas", respaldados desde las afueras del recinto por un grupo de abogados y parientes que denuncian violaciones al debido proceso.

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Militares en huelga no tienen acceso a agua potable o sanitarios:

De acuerdo con declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, a los huelguistas les restringieron el paso hacia la torre donde se ubican los sanitarios, impidiéndoles asearse o hacer sus necesidades.

Para Milagros Astudillos, también esposa de un sargento recluido, el bloqueo al agua y a la asistencia médica funciona como una "manera de presión para que levanten la huelga".

La protesta busca presionar por la excarcelación del grupo mediante una amnistía, un mecanismo impulsado desde febrero por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ha permitido la salida de prisión de más de 1.000 presos políticos, aunque la oenegé Foro Penal advierte que al menos 300 siguen recluidos.

Empezaron 20 y van 36:

La huelga comenzó al amanecer del lunes 9 de noviembre con una veintena de procesados, entre ellos por el llamado caso Cotiza, un expediente abierto contra uniformados que en 2019 sustrajeron armamento de un puesto militar y se atrincheraron en un cuartel caraqueño en medio de la crisis política generada tras la primera reelección de Nicolás Maduro en 2018, cuestionada por la oposición por presunto fraude.

Posteriormente, el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) confirmó que la cifra de manifestantes ascendió a 36 al adherirse otros reclusos investigados por rebelión, traición a la patria y supuestas conspiraciones contra Maduro, que, actualmente, se encuentra preso en Estados Unidos, tras ser capturado por fuerzas de ese país en enero de 2026.