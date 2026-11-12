Familia de Jesús de Miguel, el delantero que murió en fatídico choque, volvió a romper el silencio

Jesús de Miguel Alameda, el delantero que militaba en el Tenerife desde la temporada 2025/2026, falleció el 3 de noviembre de 2026.

Un día antes, en un partido vs. Andorra, este jugador de 30 años chocó fuertemente contra el arquero Jesús Owono, sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia a una entidad médica de primer nivel.

Sin embargo, a pesar del riguroso monitoreo médico, su estado de salud desmejoró de manera paulatina y su corazón dejó de latir.

Tras ese fatídico desenlace, el Tenerife despidió a Jesús de Miguel en medio de conmovedores homenajes y, además, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles, se les realizaron importantes donaciones a sus seres queridos.

En consecuencia, luego de recibirlas, los familiares de Jesús de Miguel volvieron a pronunciarse. ¿Cuál fue su mensaje?

Así fue como la familia de Jesús de Miguel, el delantero que falleció tras chocar con Jesús Owono, volvió a romper el silencio

En un comunicado publicado por la Asociación de Futbolistas Españoles, los familiares de Jesús de Miguel volvieron a agradecer el respeto y el cariño brindado en medio del luto.

Además, valoraron las iniciativas pensadas y las ayudas desinteresadas tras el deceso del delantero.

"Queremos agradecerles de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado en esta iniciativa. Gracias especialmente a Fran Sol por poner en marcha este 'crowdfunding' y, por supuesto, a todas las personas que habéis colaborado, compartido la iniciativa o nos habéis enviado mensajes de apoyo", plantearon.

"Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño", añadieron.

¿Cuál fue la causa exacta de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife?

Luego de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife llevara a cabo los primeros análisis de la autopsia, se reveló que Jesús de Miguel falleció por un traumatismo torácico de carácter accidental.

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No obstante, este reporte sigue siendo preliminar porque se continúan evaluando las conductas médicas ejercidas desde el momento del choque