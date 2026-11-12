Invima alerta por falsificación de Sal de Frutas Lua: identificó el lote que no debe consumirse

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de Sal de Frutas Lua falsificada, identificada con el lote 1M7500 y fecha de vencimiento de diciembre de 2027. La entidad advirtió que el producto no fue fabricado por el laboratorio titular del registro sanitario y puede representar un riesgo para la salud de quienes lo consuman.

La advertencia quedó consignada en la alerta sanitaria MA2610-198, publicada después de una denuncia que permitió identificar irregularidades en la comercialización del producto. La falsificación fue confirmada por TECNOFAR TQ S.A.S., empresa titular del registro sanitario de Sal de Frutas Lua en Colombia.

El Invima aclaró que el medicamento original cuenta con el registro sanitario INVIMA 2023-010211-R3, actualmente vigente, bajo la modalidad de fabricar y vender. Sin embargo, los sobres identificados con el lote 1M7500 y vencimiento diciembre de 2027 no corresponden a ese producto original.

¿Cómo identificar la Sal de Frutas Lua falsificada que advierte el Invima?

De acuerdo con la información entregada por el laboratorio, aunque el producto falsificado utiliza el número de lote 1M7500, la fecha de vencimiento impresa no coincide con la del producto original. Además, presenta diferencias en el diseño y la distribución de los elementos gráficos del empaque, así como en el tipo de impresión y las letras utilizadas.

Otra de las irregularidades está en la codificación del sobre. La identificación 1M7500 DIC. 2027 no corresponde al sistema utilizado por TECNOFAR TQ S.A.S. También aparece impreso el registro sanitario INVIMA 2008-010211-R2, que no corresponde al registro vigente del medicamento original.

El laboratorio confirmó que sí fabricó un lote identificado con el número 1M7500, pero precisó que ese producto ya cumplió su vida útil y no se encuentra actualmente en el mercado. Por esta razón, el Invima fue enfático en señalar que cualquier unidad de Sal de Frutas Lua lote 1M7500 con vencimiento diciembre de 2027 es falsificada.

La alerta también tiene un antecedente. El 29 de agosto de 2025, el Invima publicó la alerta sanitaria 264-2025 por la comercialización fraudulenta de Sal de Frutas Lua Plus, identificada con el lote 0M8663 V DIC 26. En esa oportunidad, el titular del registro sanitario también confirmó que las unidades comercializadas no correspondían al producto original.

¿Qué deben hacer las personas que compraron Sal de Frutas Lua falsificada?

El Invima advirtió que el producto falsificado no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Como se desconoce su composición real, procedencia y condiciones de almacenamiento y transporte, su consumo puede representar un riesgo para la salud.

Por esta razón, la recomendación es no comprar ni consumir Sal de Frutas Lua lote 1M7500 con vencimiento diciembre de 2027. Quienes ya tengan o estén utilizando estos sobres deben suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias sobre los establecimientos o canales donde se comercializan.

Si una persona presenta algún evento adverso asociado al consumo del producto, puede reportarlo a través del sistema de notificación de la Organización Mundial de la Salud, en este enlace, o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

La entidad también recordó la importancia de verificar los registros sanitarios antes de comprar medicamentos y otros productos vigilados. Esta consulta se puede realizar en el portal oficial del Invima, mediante la búsqueda por nombre del producto, número de registro sanitario o principio activo.

El llamado también está dirigido a farmacias y establecimientos comerciales, que deben abstenerse de distribuir o vender las unidades identificadas como falsificadas. Su comercialización puede dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad por parte de las autoridades competentes.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.