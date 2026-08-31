La despedida de Messi desató una ola de memes en redes

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó una ola de reacciones en redes sociales. Tras anunciar su salida del equipo nacional, los usuarios recurrieron al humor para acompañar uno de los momentos más comentados del fútbol argentino.

¿Qué dijo Messi sobre su salida de la Selección?

El anuncio llegó este 31 de agosto de 2026. Messi deja la selección a los 39 años, luego de una etapa marcada por títulos y momentos históricos con la camiseta albiceleste.

El delantero cierra su ciclo internacional con un Mundial, una Finalissima y dos Copas América, además de haber sido una de las principales figuras de la generación que llevó nuevamente a Argentina a lo más alto.

La noticia rápidamente se convirtió en tendencia y las redes sociales se llenaron de publicaciones relacionadas con el adiós del capitán.

Los homenajes también llegaron desde el propio vestuario. Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos y también futbolista del Inter de Miami, le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su liderazgo, su relación con los jugadores y su compromiso con la Selección.

Enzo Fernández, por su parte, recordó cuando todavía era un joven que soñaba con compartir cancha con Messi. Leandro Paredes también publicó fotografías junto al capitán y agradeció todo lo vivido durante los años compartidos.

¿Cuáles son los memes por la despedida de Messi?

Mientras los futbolistas optaron por los mensajes emotivos, los aficionados encontraron otra manera de reaccionar al anuncio: los memes.

En X, Instagram y otras plataformas comenzaron a aparecer publicaciones que mezclaron nostalgia, humor y referencias a la trayectoria del argentino.

El contraste entre los mensajes de sus compañeros y el tono de las publicaciones de los aficionados convirtió la salida de Messi en uno de los temas centrales de la conversación digital.

A sus 39 años, el argentino deja atrás una etapa que estuvo marcada por títulos y por una relación especialmente fuerte con los hinchas. Ahora, su anuncio abre una nueva página para la Selección Argentina, que deberá afrontar el futuro sin quien durante años fue su principal referente.