El destino internacional que gana terreno entre los colombianos para 2026

En los últimos años, ha crecido la búsqueda de experiencias que vayan más allá del descanso y apunten al bienestar físico, mental y emocional.

En medio de esa transformación, Panamá empieza a posicionarse como un destino cercano que responde a esa nueva forma de viajar, basada en la conexión con la naturaleza, la cultura y el entorno.

Más que una tendencia pasajera, se trata de un cambio en la forma de entender el turismo. “Ya no es solo desconectarse, sino reconectarse con uno mismo”, coinciden expertos del sector, al explicar por qué destinos como Panamá están ganando protagonismo entre los viajeros de la región.

Naturaleza, aventura y diversidad en un solo destino

Uno de los principales atractivos de Panamá es su diversidad geográfica. En un mismo viaje, es posible pasar de la montaña al mar en cuestión de horas. Lugares como el Volcán Barú ofrecen experiencias físicas exigentes, pero también momentos únicos, como observar el océano Pacífico y el mar Caribe desde un mismo punto en días despejados.

A esto se suman escenarios como Playa Venao, donde el surf se convierte en una forma de interacción con el entorno, y destinos como Portobelo, donde la gastronomía conecta fácilmente con el paladar colombiano.

Sabores como el arroz con coco o el pescado frito generan cercanía, pero con matices propios de la identidad afropanameña.

Un viaje que también pasa por la cultura y la mente

El atractivo de Panamá no se limita al paisaje. Su riqueza natural y cultural también juega un papel clave. La cuenca del Canal de Panamá, incluyendo Isla Barro Colorado, es uno de los puntos con mayor biodiversidad del planeta y permite una inmersión real en la selva tropical.

Además, el país ofrece encuentros con comunidades como los Emberá o los habitantes de Guna Yala, donde el turismo se convierte en una experiencia cultural directa. En estos espacios, el visitante no solo observa, sino que participa y comprende formas de vida que han perdurado por generaciones.

Así, Panamá se consolida como una alternativa cercana para quienes buscan algo más que vacaciones: una experiencia que combina naturaleza, cultura y una nueva forma de entender el bienestar.