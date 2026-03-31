CANAL RCN
Tendencias

El destino internacional que gana terreno entre los colombianos para 2026

Panamá gana terreno entre los viajeros colombianos como un destino cercano que combina naturaleza, cultura y bienestar, en medio de una nueva forma de entender el turismo.

Destino Internacional
Foto: Cortesía

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
11:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos años, ha crecido la búsqueda de experiencias que vayan más allá del descanso y apunten al bienestar físico, mental y emocional.

Colombia se prepara para Semana Santa 2026: destinos que esperan mayor afluencia
RELACIONADO

Colombia se prepara para Semana Santa 2026: destinos que esperan mayor afluencia

En medio de esa transformación, Panamá empieza a posicionarse como un destino cercano que responde a esa nueva forma de viajar, basada en la conexión con la naturaleza, la cultura y el entorno.

Más que una tendencia pasajera, se trata de un cambio en la forma de entender el turismo. “Ya no es solo desconectarse, sino reconectarse con uno mismo”, coinciden expertos del sector, al explicar por qué destinos como Panamá están ganando protagonismo entre los viajeros de la región.

Naturaleza, aventura y diversidad en un solo destino

Uno de los principales atractivos de Panamá es su diversidad geográfica. En un mismo viaje, es posible pasar de la montaña al mar en cuestión de horas. Lugares como el Volcán Barú ofrecen experiencias físicas exigentes, pero también momentos únicos, como observar el océano Pacífico y el mar Caribe desde un mismo punto en días despejados.

Los lugares más riesgosos para turistas en el mundo: destinos que generan alerta internacional
RELACIONADO

Los lugares más riesgosos para turistas en el mundo: destinos que generan alerta internacional

A esto se suman escenarios como Playa Venao, donde el surf se convierte en una forma de interacción con el entorno, y destinos como Portobelo, donde la gastronomía conecta fácilmente con el paladar colombiano.

Sabores como el arroz con coco o el pescado frito generan cercanía, pero con matices propios de la identidad afropanameña.

Un viaje que también pasa por la cultura y la mente

El atractivo de Panamá no se limita al paisaje. Su riqueza natural y cultural también juega un papel clave. La cuenca del Canal de Panamá, incluyendo Isla Barro Colorado, es uno de los puntos con mayor biodiversidad del planeta y permite una inmersión real en la selva tropical.

Reconocida aerolínea abrió nuevas rutas desde Bogotá: destinos y fechas
RELACIONADO

Reconocida aerolínea abrió nuevas rutas desde Bogotá: destinos y fechas

Además, el país ofrece encuentros con comunidades como los Emberá o los habitantes de Guna Yala, donde el turismo se convierte en una experiencia cultural directa. En estos espacios, el visitante no solo observa, sino que participa y comprende formas de vida que han perdurado por generaciones.

Así, Panamá se consolida como una alternativa cercana para quienes buscan algo más que vacaciones: una experiencia que combina naturaleza, cultura y una nueva forma de entender el bienestar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Conciertos

Ticketmaster se pronuncia tras polémica venta de boletas para concierto de Feid en Bogotá

Conciertos

¡Confirmado! Feid anunció que volverá a presentarse en Bogotá: aquí los detalles

Otras Noticias

Nasa

¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?

La misión marcará el primer vuelo humano más allá de la órbita terrestre desde 1972, con una tripulación internacional que probará sistemas clave para futuras expediciones a la Luna.

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, reveló detalles del rescate en A lo que vinimos.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 31 de marzo

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali