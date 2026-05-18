Niños de Uganda reaccionan tras la invitación de Shakira a la final del Mundial: esto dijeron

Shakira invitó a los niños de la Ghetto Kids Foundation de Uganda a acompañarla en la final del Mundial 2026, luego de que se publicara un video en redes sociales bailando la canción 'Dai Dai', tema oficial del Mundial 2026 interpretado por la colombiana.

¿Qué dijo Shakira tras ver el video de los niños de Uganda?

La artista reaccionó directamente al contenido y lo compartió en sus redes sociales. En su mensaje, Shakira elogió la energía de los niños y les propuso unirse a ella en el escenario durante el espectáculo del medio tiempo del Mundial 2026.

¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?

La propuesta generó una ola de expectativa, teniendo en cuenta que la cantante será una de las figuras centrales del show, junto a otros artistas internacionales, en una de las ediciones más mediáticas del torneo.

¿Cuál fue la respuesta de los niños de la Ghetto Kids Foundation?

Los niños respondieron con un mensaje lleno de emoción y gratitud, afirmando que sería un sueño poder presentarse junto a Shakira en la final del Mundial 2026. En su respuesta, destacaron que la oportunidad representaría un momento histórico no solo para ellos, sino también para Uganda y África.

¡Hola, Shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo. Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!

Finalmente, la invitación sigue a la espera de confirmación sobre si los niños podrán viajar a Estados Unidos para participar en el evento en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026, donde Shakira será una de las principales artistas del espectáculo de medio tiempo.