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Habrá ingresos inesperados en La Casa de los Famosos Colombia 2026: la decisión ya está tomada

La determinación fue revelada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores de la 'casa más famosa de Colombia'.

Foto: Canal RCN.

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mayo 18 de 2026
01:15 p. m.
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La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene nuevas dinámicas tras el inicio de una nueva semana.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores del reality, revelaron que habrá ingresos sorpresivos.

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¿Cuáles serán? ¿Cuándo se llevarán a cabo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Los familiares de los participantes ingresarán a La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con lo explicado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los familiares de los famosos ingresarán este lunes 18 de mayo de 2026.

Sin embargo, a diferencia de la vez pasada, participarán de la competencia.

"Esta temporada va a pasar algo diferente y es que ellos van a competir, junto a sus famosos, en la última prueba de líder, la última prueba de presupuesto, el último miércoles de nominación, el último jueves de robo de salvación y el último 'Beneficio y Castigo'", se aclaró.

"'Tormenta' vuelve a abrir sus puertas. Los seres queridos de los semifinalistas llegarán para darles ánimo en la recta final", se complementó en las redes sociales.

¿Qué más pasará este lunes en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte del ingreso de los familiares, este lunes 18 de mayo de 2026 se llevará a cabo una nueva prueba de liderazgo en La Casa de los Famosos Colombia.

En las redes sociales del reality se ha explicado que, en este reto, los habitantes se enfrentarán a un laberinto.

No obstante, es importante recordar que Beba de la Cruz no podrá participar en este reto debido a que fue la líder de la semana anterior.

¿Cómo está la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la eliminación de Mariana Zapata, la placa de nominación comenzó a armarse debido a que ella tuvo que dejar en riesgo a un participante.

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Su elegida fue Beba de la Cruz debido a que se enemistaron en el último tiempo y la barranquillera afirmó que ya no soportaba a la antioqueña en la competencia.

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