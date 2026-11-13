"Fuiste de los primeros en estar ahí": Rosalía a Juanes tras ganar el Latin GRAMMY a 'Álbum del Año'

El jueves 12 de noviembre, en Las Vegas, se celebró la edición 27 de la entrega anual de los Latin GRAMMY; los artistas colombianos fueron importantes protagonistas de la noche al llevarse algunos de los premios más distinguidos de la academia.

Además, cantantes internacionales como Rosalía o Milo J fueron otros de los máximos ganadores de la jornada, recibiendo los premios más prestigiosos; la cantante española se llevó las categorías ''Álbum del Año, 'Canción del Año' y 'Mejor Canción Pop', como algunas de las más destacadas. Por su parte, el argentino de 20 años recibió el premio a 'Grabación del Año'.

Emotivas palabras de Rosalía a Juanes tras recibir premio a 'Álbum del Año'

Uno de los momentos más emotivos de la entrega de premios se vivió durante la premiación a la categoría ''Álbum del año', ganada por Rosalía con el álbum 'Lux' y entregado por el colombiano Juanes; al recibir el galardón, la artista española recordó sus inicios en escenarios de Madrid con el colombiano como uno de sus seguidores. "Juanes, yo me acuerdo aún cuando empezaba mi carrera y tú fuiste de los primeros en estar ahí en mis shows cuando había solo 100 personas (...) siempre me ayudaste muchísimo en el inicio de mi carrera y sigues siempre estando ahí. Gracias de corazón", expresó Rosalía, que no pudo contener las lágrimas.

Con el premio recibido, Rosalía consiguió ganar una de las categorías más importantes de la academia en tres oportunidades y destacó que cada uno de los álbumes representó una etapa diferente de su carrera.

Juanes recibió el premio a 'Mejor Álbum Pop/Rock'

Antes de subir al escenario a entregar el premio a Rosalía, Juanes ya había ganado un 'gramófono' en la categoría 'Mejor Álbum Pop/Rock' gracias a su disco 'Juanesteban', haciendo más relevante su historia y su aporte a la música de Colombia y Latinoamérica.