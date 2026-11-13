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¿En qué ciudades de Colombia se puede pagar el transporte público con tarjeta débito o crédito?

Conozca dónde puede pagar el pasaje con tarjeta débito o crédito en Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Bogotá, y qué tarjetas acepta cada sistema.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
07:53 a. m.
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El Metro de Medellín habilitó el pago del pasaje con tarjetas débito y crédito sin contacto el miércoles 11 de noviembre de 2026.

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La medida comenzó en las líneas A y B. Cali, Cartagena, Pereira y Bogotá también ofrecen esta forma de pago en sus sistemas de transporte público, aunque las tarjetas aceptadas y los puntos habilitados varían según la ciudad.

¿Cómo pagar el Metro de Medellín con tarjeta débito o crédito?

Para entrar, basta con acercar al lector habilitado una tarjeta Visa o Mastercard sin contacto, emitida en Colombia o en el exterior. También se puede pagar con un celular o un reloj inteligente que tenga una tarjeta compatible vinculada a Apple Pay o Google Pay. El valor del pasaje se carga a la tarjeta bancaria.

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La tarjeta Cívica sigue disponible para quienes usan los beneficios de su perfil, como las tarifas diferenciales y las integraciones.

¿En qué otras ciudades se puede pagar el transporte público con tarjeta bancaria?

En Cali, por ejemplo, el MIO acepta Visa y Mastercard en los lectores de buses, estaciones y terminales. En Cartagena, TransCaribe permite pagar con Visa en los buses y estaciones habilitados, incluida la opción de usar esa tarjeta desde Apple Pay o Google Pay.

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En Pereira, Megabús acepta Visa y Mastercard en los accesos habilitados del sistema troncal. Si el viaje incluye una ruta alimentadora, conviene revisar la cobertura, que varía según el recorrido.

En Bogotá, TransMilenio confirmó el pago directo con Visa y Mastercard en dos puntos del piloto: el Portal Norte y la estación El Tiempo–Cámara de Comercio de Bogotá.

La capital también cuenta con tarjetas bancarias híbridas, que incorporan la función de transporte de TuLlave. Según el producto, esa función puede requerir activación en taquilla y operar con un saldo recargado o con un cupo de viaje otorgado por el banco.

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