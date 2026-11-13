Colombia vs. Chile hoy, 13 de noviembre: hora y cómo ver EN VIVO el partido

La Selección Colombia masculina de mayores recibe a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El amistoso de la fecha FIFA comienza a las 7:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo por la señal abierta del Canal RCN. La transmisión arranca una hora antes con la previa.

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Chile en vivo?

Si quiere seguir la cobertura desde el comienzo, sintonice el Canal RCN a las 6:00 p. m. A esa hora empieza la previa del encuentro. Si prefiere verlo desde el celular, el partido también estará disponible en la aplicación del Canal RCN y en el canal de YouTube de Deportes RCN.

El encuentro marca el regreso de la selección masculina de mayores al Pascual Guerrero después de 27 años. Su última presentación en ese estadio fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca.

El de Cali será el primero de dos amistosos frente a Chile en noviembre. Los equipos volverán a encontrarse el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, donde Colombia jugará como visitante y cerrará su calendario de 2026.

¿Cómo llega la Selección Colombia al amistoso contra Chile?

El equipo de Néstor Lorenzo viene de disputar tres amistosos en Estados Unidos, con un saldo de una victoria, un empate y una derrota. El 26 de septiembre igualó 1-1 con México en Baltimore. Luego perdió 1-0 frente a Paraguay el 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey.

Cuatro días después, Colombia cerró la gira con un triunfo 2-0 sobre Perú en Miami. Samuel Velásquez abrió el marcador en el segundo tiempo y Daniel Arcila selló la victoria en el descuento.

Para esta fecha FIFA, Lorenzo volvió a convocar al arquero Camilo Vargas y al volante Jefferson Lerma, titulares habituales del DT argentino.