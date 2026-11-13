Ciberdelincuentes están explotando una falla de seguridad en Microsoft Outlook

Los usuarios de Outlook deben prestar atención a los archivos que reciben por correo electrónico. Microsoft confirmó que una vulnerabilidad de seguridad está siendo explotada para obtener información de autenticación, un riesgo que se conoció horas después de los problemas de acceso que afectaron a Microsoft 365 y Teams en varios países.

La falla, registrada con el código CVE-2026-124194, puede facilitar que delincuentes informáticos obtengan datos que posteriormente podrían utilizar para intentar hacerse pasar por otros usuarios.

¿Qué ocurre cuando una persona abre el archivo malicioso?

El mecanismo comienza con el envío de un archivo de mensaje manipulado. El atacante necesita que la víctima lo abra desde una versión afectada de Outlook.

En ese momento, la aplicación puede establecer una conexión con un servidor externo controlado por los delincuentes sin presentar la advertencia de seguridad que normalmente aparecería ante este tipo de contenido.

De acuerdo con la explicación técnica de Microsoft, esa conexión puede dejar expuesta información de autenticación. Entre los datos comprometidos podría estar el hash NTLMv2, utilizado por Windows para verificar la identidad de una persona cuando accede a determinados servicios.

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Aunque recibir el archivo no desencadena por sí solo la explotación, abrirlo sí puede poner en riesgo esa información. Microsoft señaló que se requiere interacción del usuario y conectividad de red. También descartó que el panel de vista previa de Outlook permita ejecutar este ataque.

La vulnerabilidad recibió una calificación de 6,5 sobre 10 en la escala CVSS. Su inclusión en el catálogo de fallas explotadas activamente de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA), el pasado 10 de noviembre, confirma que no se trata únicamente de un riesgo teórico.

¿Cómo pueden protegerse quienes utilizan Outlook?

Microsoft ya distribuyó correcciones para las versiones afectadas de Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office LTSC 2021 y Office LTSC 2024. Los usuarios y administradores deben verificar que las actualizaciones estén instaladas y que sus aplicaciones cuenten con una compilación corregida.

Mientras tanto, conviene desconfiar de archivos inesperados, comprobar quién los envía y evitar abrir documentos o mensajes adjuntos cuyo origen no pueda verificarse.

¿Qué pasó con la caída mundial de Microsoft 365?

La alerta de ciberseguridad coincidió con una interrupción de los servicios de Microsoft registrada el jueves 12 de noviembre. Durante el incidente, usuarios de diferentes países reportaron dificultades para ingresar a Outlook, Teams y otras herramientas de la compañía.

Los reportes de Outlook en Downdetector llegaron a aproximarse a los 130.000. Microsoft reconoció inconvenientes de conexión con los buzones de Exchange Online y explicó que algunos servidores habían quedado fuera de servicio de manera inesperada.

La empresa trabajó en redistribuir el tráfico entre sus centros de infraestructura para restablecer el funcionamiento de las plataformas.