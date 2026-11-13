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Noche de sorpresas: estos fueron los colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026

La noche tuvo un derroche de talento musical en donde los artistas colombianos brillaron.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
07:18 a. m.
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La gala número 27 de los premios Latin Grammy 2026 se celebraron este jueves en el Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y la presencia de artistas colombianos se tomó el escenario en varias de las categorías más importantes de la premiación.

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Artistas colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026

La velada de los Latin Grammy 2026 contó con la participación de los artistas más reconocidos por la Academia Latina de la Grabación. Aunque cantantes como Rosalía se llevaron varios de los premios más importantes de la noche, la presencia colombiana no quedó atrás.

Karol G hizo historia al llevarse los premios de mejor álbum en la categoría urbana por ‘Tropicoqueta’ y mejor interpretación de reggaetón por su colaboración ‘Verano rosa’ junto a Feid.

La antioqueña también tuvo la oportunidad de llevar a cabo una de las presentaciones más magistrales de la noche ya que interpretó su éxito ‘Ese hombre es malo’ junto a una sinfónica y, a su vez, un grupo de mariachis.

Juanes también tuvo una especial participación durante la velada ya que se llevó el premio al mejor álbum de pop/rock por su disco ‘Juanesteban’. Por su parte, Aria Vega se convirtió en la sorpresa de la noche ya que la barranquillera se llevó el galardón en la categoría mejor nuevo artista.

Fonseca también hizo historia al llevarse el premio en la categoría mejor álbum tropical contemporáneo por su disco ‘Antes de que el tiempo se vaya’. El Grupo Niche también fue reconocido al ser coganador en la categoría mejor canción tropical por ‘Realidad-Es’.

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Momentos virales de la noche

Uno de los momentos que se llevó especialmente la atención del público fue cuando Juanes fue el encargado de entregar el premio al mejor álbum de la edición 27 de la premiación a Rosalía.

La española rompió en llanto al recibir el premio del colombiano, pues recordó que el antioqueño ha sido uno de los artistas que más la ha apoyado desde el inicio de su carrera musical.

Otro de los momentos más inéditos de la noche fue cuando Feid se unió al cantante Daddy Yankee, quien fue exaltado como la persona del año, para interpretar la canción ‘Rompe’.

Su presentación fue una de las más elogiadas de la jornada ya que ambos artistas se unieron en un segmento que contó con bailarines, autos, entre otros elementos escenográficos que simularon una calle urbana.

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