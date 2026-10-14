Paleta Drácula y Westcol: Cómo ganar entradas a Stream Fighters y sillas gamer

Los participantes podrán ganar entradas VIP para el esperado evento Stream Fighters en Bogotá, sillas gamer exclusivas y otros premios de edición limitada.

¿De qué trata la alianza entre Paleta Drácula y Westcol?

La colaboración entre la marca de Grupo Nutresa y el streamer colombiano marca un hito en la forma de celebrar esta temporada. Más allá de los clásicos coleccionables físicos, el universo del mítico vampiro se traslada a los códigos actuales del entretenimiento: el streaming, el gaming y los retos virales en redes sociales.

Esta estrategia multiplataforma coincide con la Semana Gamer, buscando integrar la tradición con las tendencias digitales actuales y permitiendo que los consumidores interactúen directamente con los creadores de contenido más relevantes del momento.

Cómo ganar entradas para el palco de Stream Fighters 2026

El primer gran reto de esta alianza tiene como premio mayor asistir a Stream Fighters, el evento de boxeo de exhibición creado por Westcol en 2022 que reúne a grandes figuras de internet en el ring. La edición de este año se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Paleta Drácula contará con un palco exclusivo durante la velada, y para acceder a él, los participantes deben completar la siguiente misión antes del 30 de octubre:

Coleccionar las "Llaves W" moradas.

Grabar un video en TikTok mostrando la colección de llaves junto a una Paleta Drácula.

Mencionar en el video qué combate de Stream Fighters desean ver.

Etiquetar obligatoriamente a las cuentas oficiales @cremheladooficial y @westcol.

Las 10 personas que logren reunir la mayor cantidad de llaves asegurarán su entrada al palco de Drácula y tendrán la oportunidad de conocer personalmente a Westcol. Además, quienes ocupen los puestos del 11 al 100 recibirán una gorra de edición especial West x Drácula.

Reto de la 'W': pasos para ganar una exclusiva silla gamer

Para los amantes de los videojuegos, el nivel 2 de la campaña trae un premio sumamente atractivo: una de las tres sillas gamer diseñadas por el propio Westcol. Este reto estará abierto únicamente hasta el 15 de octubre.

La dinámica exige creatividad y rapidez. Los usuarios deben seguir estos pasos:

Reunir la mayor cantidad posible de empaques de Paleta Drácula.

Construir la letra "W" más grande posible utilizando dichos empaques.

Grabar el proceso en video, incluyendo un contador en pantalla que certifique la cantidad de empaques utilizados.

Publicarlo en TikTok etiquetando a @Cremheladooficial y @Westcol, junto al hashtag oficial #SillaDracuXWest.

Las tres personas que armen las letras W con mayor cantidad de empaques serán los ganadores. En caso de presentarse un empate, los organizadores tendrán en cuenta las interacciones obtenidas por cada video para definir al vencedor.

Más sorpresas de Halloween: Fortnite, coleccionables y nuevos niveles

La experiencia de la Paleta Drácula en esta temporada no se limita a estos retos virales. Como parte de la inmersión total en la cultura gamer, la campaña ha introducido la experiencia del "Castillo de Drácula" dentro del popular videojuego Fortnite.

Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo del negocio de helados de Grupo Nutresa, destacó la importancia de esta evolución señalando que el reto de la marca es seguir siendo relevante para quienes hoy viven el entretenimiento de una manera distinta, integrándose orgánicamente al gaming y al streaming.

Además, la campaña incluye la Llave del Pasillo Mutante, 20 coleccionables bajo el concepto "Mix & Match" y una malteada de edición limitada en El Corral. Con la promesa de Westcol de que "vienen más premios", los seguidores deberán mantenerse atentos a las historias en redes sociales para descubrir la próxima misión y desbloquear el siguiente nivel del Castillo Mutante.