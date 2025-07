Paola Jara y una inesperada confesión sobre su embarazo: "No pensé que lo fuera a vivir"

El pasado 15 de junio, Paola Jara y Jessi Uribe hicieron un anuncio que estaba siendo muy esperado por sus seguidores. Luego de que cumplieran más de 3 años desde que decidieron contraer matrimonio, anunciaron que están esperando un hijo.

Este 10 de julio, la cantante visitó las instalaciones del Canal RCN en donde dio detalles sobre embarazo, revelando que ya lleva cinco meses en etapa de gestación, donde no ha parado de trabajar. Además, respondió algunas preguntas que sus seguidores anhelan saber.

¿Niño o niña? Esto respondió Paola Jara

En diálogo con Santi Vargas de 'Mañana Express', la artista fue consultada sobre el género del hijo que esperan, a lo que comentó que ya saben qué viene en camino, pero más adelante darán a conocer la noticia para todos los seguidores de la pareja.

Sí, ya sabemos. ¿Contarlo? Más adelantico. Yo creo que hay mucha gente que sospecha, pero más adelantico. ¿Ustedes qué creen?

En cuanto a sobre cómo se ha sentido desde que se enteraron de la noticia, indicó que no ha sido un impedimento para seguir adelante con sus proyectos. "No me ha dado una nausea, un vómito, no me ha dado absolutamente anda y hemos trabajado parejo".

Paola Jara confesó que habían desistido de la idea de ser papás

Por otro lado, Paola Jara confesó que desde hace tiempo venían planificando la llegada de un hijo en este matrimonio con Jessi Uribe, pero cuando se descuidaron fue cuando apareció la sorpresa: justo cuando estaba más cargada de trabajo.

"Ha sido una etapa muy linda de la vida que yo no pensé que la fuera a vivir. Incluso a principio de año tomamos la decisión de no buscar más, como que ya desistimos y cuando me relajé: 'tenga'", comentó entre risas.