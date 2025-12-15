James Rodríguez será imagen de reconocida marca en Colombia para 2026: esto se sabe

La marca tecnológica Nubia, anunció que el futbolista James Rodríguez será su embajador oficial en Colombia durante 2026, como parte de la estrategia de consolidación que la compañía adelanta tras más de un año de presencia en el país.

La empresa ha buscado posicionarse entre los usuarios que buscan dispositivos de calidad al mejor precio, especialmente en segmentos como gaming, multitarea y creación de contenido, el cual representa un gran crecimiento en el mercado.

Según la compañía, la elección del capitán de la Selección Colombia, responde no solo a su pasión por la tecnología y el gaming, sino a su afinidad con los valores de la marca a nivel internacional: resiliencia, confianza y disciplina.

La Gerente de Mercadeo de nubia para Colombia, Daniela Jiménez, explicó las razones detrás de la elección del futbolista.

“En todo equipo hay una figura que marca la diferencia: un 10 que organiza, ejecuta estrategias y lidera. En nubia buscábamos una persona que representara ese liderazgo. James cumple con esa visión: es disciplinado, comprometido, influyente y entiende el valor de la tecnología en el desempeño.” explicó Daniela Jiménez, Gerente de Mercado de nubia para Colombia.

Estas son las referencias que maneja esta marca

En el último año, nubia ha introducido en el país varios modelos con enfoque en velocidad y eficiencia. Entre ellos se encuentran:

nubia Neo 3 y Neo 3 GT, dirigidos al público gamer, con procesadores gamers, sistema de refrigeración, pantallas de alta frecuencia, modos especializados para juego y baterías optimizadas para jornadas prolongadas.

nubia Focus 2 y Focus 2 Ultra, orientados a fotografía y video, con sensores de alta sensibilidad, estabilización inteligente y procesamiento inmediato.

nubia Air: ultra delgado y ultra liviano, con resistencia al agua y polvo IP68, IP69 e IP69K.

La compañía señala que estos dispositivos comparten elementos como respuesta inmediata, eficiencia energética, diseño ultradelgado, buena disipación térmica y navegación fluida gracias a software optimizado.

Para el próximo año, nubia planea ampliar su catálogo en Colombia, reforzar su oferta para el sector gamer, incrementar sus puntos de venta y fortalecer tecnologías relacionadas con cámaras, autonomía de batería y rendimiento general. La marca, presente en más de 30 países, afirma que Colombia se ha convertido en un mercado estratégico por la recepción favorable entre usuarios que buscan equipos potentes y accesibles.

Con la vinculación de James Rodríguez como imagen principal, nubia espera consolidar su presencia en un mercado altamente competitivo y afianzar su narrativa basada en desempeño, estabilidad y potencia.