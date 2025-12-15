Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 15 de diciembre de 2025

En el inicio de una nueva semana de diciembre, el Super Astro Luna volvió a sortearse.

El sorteo, que estuvo monitoreado por un delegado de Coljuegos que avaló el resultado, inició a las 10:50 de la noche.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que estuvieron del lado del azar en el Super Astro Luna de este 15 de diciembre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna de hoy 15 de diciembre de 2025

Las balotas, que se movieron en las máquinas a partir de las 10:50 de la noche, permitieron saber que el número ganador en el más reciente Super Astro Luna fue 7806.

Además, la presentadora de este importante y popular juego de azar informó que el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora fue Piscis.

Es así como, si usted adivinó el signo zodiacal, pero también los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, puede reclamar el premio que le corresponde en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Asimismo, en este simulador puede averiguar cuánto es el monto económico exacto que deben entregarle.

¿Cuáles son los premios que se están entregando en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna continúa entregando tres premios importantes, los cuales son los siguientes:

42.000 veces lo apostado, como premio mayor, por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Todas las apuestas se pueden realizar con montos económicos que estén entre los 500 y 10.000 pesos. Adicionalmente, el próximo sorteo será el 16 de diciembre de 2025, a las 10:50 de la noche.