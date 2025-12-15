Esta es la lista de 12 famosos que están confirmados en la Casa de los Famosos Colombia 2026

El reality show que tiene a Colombia al borde del asiento, 'La Casa de los Famosos', ha encendido la chispa de la expectativa al anunciar a sus primeros 12 participantes confirmados para la edición de 2026.

La tercera temporada promete un elenco tan diverso y polémico como sus antecesoras, mezclando figuras de la actuación con los nombres más resonantes del panorama digital y mediático del país.

Tras un intenso proceso de selección que incluyó tanto designaciones directas por "El Jefe" como una decisiva votación popular, la lista oficial ha tomado forma.

Entre las celebridades elegidas directamente por la producción, se destaca la actriz Johanna Fadul, reconocida por su temperamento fuerte y su promesa de "no pasar inadvertida", advirtiendo que no le gusta "la morronguería". A ella se unen Manuela Gómez, la influencer que siempre genera debate, y Franck Stiward 'Campanita'.

Estos son los otros famosos que han entrado a La Casa de los Famosos

La audiencia, cuyo poder de decisión ha sido fundamental en esta edición, también eligió a un nutrido grupo de influencers y creadores de contenido que prometen darle sabor a la convivencia.

Liderando la lista de elegidos por el público se encuentra Nicolás Arrieta, el reconocido youtuber y crítico con un estilo sin censura que, con el 52.7% de los votos, se perfila como una de las figuras más controversiales.

Junto a Arrieta, la casa recibirá a Alexa Torres, la artista y creadora de contenido de Cúcuta, y a Esteban Bernal 'Tebi', modelo e influencer con una gran capacidad para contar historias. La cuota de la costa caribeña llega con Luisa Cortina, modelo y creadora de contenido de Sincelejo, conocida por su estilo directo y desafiante.

Completando este grupo inicial de 12 participantes se encuentran: el actor e influencer Eidevin López, la actriz caleña Lorena Altamirano, quien asegura vivir cada personaje con intensidad, y Maiker Smith, el creador de contenido y humorista que busca transformar las situaciones cotidianas en risa. Además, se sumó por votación pública la modelo e influencer Yuli Ruiz.

Este es el listado: