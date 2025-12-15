CANAL RCN
FBI habría impedido atentados bomba programados para la víspera de Año Nuevo en Estados Unidos

Algunos de los ataques, de acuerdo con la fiscal general, Pam Bondi, se habrían dirigido contra agentes del ICE, que realizan redadas en todo el país.

Foto: AFP
Noticias RCN

AFP

diciembre 15 de 2025
10:01 p. m.
Las autoridades federales informaron este lunes, 15 de diciembre, sobre la desarticulación de un presunto plan para cometer atentados con explosivos en el sur de California durante la víspera de Año Nuevo, una operación que derivó en la detención de al menos cinco personas vinculadas a un grupo antigubernamental de “extrema izquierda”.

De acuerdo con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, cuatro de los arrestos se realizaron en relación con un complot que contemplaba ataques coordinados en distintos puntos de Los Ángeles.

Según detalló, los detenidos formaban parte de una “facción radical” del grupo conocido como Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF, por sus siglas en inglés).

TILF es relacionado con “extremistas” propalestina:

Patel señaló en la red social X que el TILF es “un grupo extremista de ideología propalestina, antipolicía y antigubernamental”, y precisó que los sospechosos “estaban, presuntamente, planeando ataques coordinados con artefactos explosivos improvisados en la víspera de Año Nuevo en cinco lugares distintos en todo Los Ángeles”.

Además de las capturas en California, el director del FBI indicó que agentes de la oficina de la agencia en Nueva Orleans detuvieron a una quinta persona que estaría relacionada con el mismo grupo. Este individuo, según Patel, planeaba “un ataque violento independiente”.

TILF, según dicen, tendría en la mira a agentes del ICE:

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó la gravedad del plan frustrado al asegurar que las detenciones “evitaron lo que habría sido un horroroso complot terrorista” tanto en el Condado de Orange como en la ciudad de Los Ángeles. En un mensaje publicado también en X, Bondi agregó que la organización tenía entre sus objetivos atacar a agentes y vehículos utilizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre los puntos específicos que habrían sido blanco de los ataques ni sobre los cargos formales que enfrentarán los detenidos, aunque reiteraron que la investigación continúa en curso.

