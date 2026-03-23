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Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad

Valentina Rendón, pareja de Matías Mier publicó un video con un mensaje tras declaraciones de Melissa Martínez.

Pareja de Matias Mier y Melissa Martínez
Fotos: IG Valentina Rendón y Melissa Martínez

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
06:39 p. m.
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Las redes sociales volvieron a encenderse en torno a la vida personal del futbolista Matías Mier, luego de que su actual pareja, Valentina Rendón, publicara un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Melissa Martínez.

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Esto ocurrió poco después de que la periodista Melissa Martínez revelara detalles de la infidelidad que marcó su relación con el jugador, generando una ola de reacciones en las redes sociales.

Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez

Luego de las declaraciones de Melissa Martínez en donde contó como el futbolista le fue infiel con su actual pareja, la misma Valentina Rendón publicó en sus redes sociales.

“El peor hombre del mundo un día cualquiera”, acompañada de un video familiar en donde se ve al jugador con su hijo.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre la infidelidad de Matías Mier?

La polémica se reavivó tras unas declaraciones de Melissa Martínez que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

Me enteré de dos formas. La primera, estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro

En ellas, la periodista deportiva relató cómo descubrió la infidelidad durante su relación con Matías Mier, un episodio que, según explicó, marcó el fin de su vínculo sentimental.

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Poco después de que las declaraciones de Martínez se hicieran virales, Valentina Rendón compartió un video junto a Matías Mier y su hijo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó la publicación:

El peor hombre del mundo un día cualquiera.

La ambigüedad del mensaje generó múltiples interpretaciones. Mientras algunos usuarios lo vieron como una indirecta irónica en defensa del futbolista, otros consideraron que podría tratarse de una simple expresión sin relación directa con la polémica.

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Este tipo de publicaciones evidencia cómo una frase breve puede detonar conversaciones digitales amplias. En Colombia, según análisis de comportamiento en redes, los contenidos que combinan figuras públicas, relaciones sentimentales y controversias tienden a posicionarse rápidamente en tendencias.

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