Melissa Martínez contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier

La periodista deportiva Melissa Martínez rompió silencio y contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier, su expareja, en una conversación íntima que ha generado amplio interés entre sus seguidores.

Durante su participación en el programa 'Se dice de mí', la comunicadora compartió detalles de un momento que marcó su vida emocional y mediática.

¿Cómo descubrió Melissa Martínez la infidelidad de Matías Mier?

Según relató, todo comenzó en la madrugada, cuando el celular de su entonces esposo empezó a sonar de forma insistente. La situación llamó su atención, por lo que decidió contestar la llamada, encontrándose con una escena que despertó sus sospechas. Sin embargo, la confirmación definitiva llegó poco después, de una manera aún más impactante.

Me enteré de dos formas. La primera, estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro

La presentadora explicó que una fotografía publicada en una revista de entretenimiento terminó por confirmar lo que ya intuía. Este hecho no solo evidenció la ruptura, sino que la expuso públicamente, lo que incrementó el impacto emocional del momento.

El relato sobre cómo Melissa Martínez descubrió la infidelidad de Matías Mier reveló dos momentos clave. En primer lugar, la llamada en la madrugada que generó dudas inmediatas. Posteriormente, la difusión de una imagen en medios de entretenimiento confirmó la situación.

Más allá del hecho en sí, la periodista enfatizó que lo más difícil fue la forma en la que se hizo público. Según sus palabras, la sensación de exposición y la falta de cuidado por parte de quien era su pareja fueron aspectos que más la afectaron emocionalmente.

Lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, sentir que la persona que debía cuidarme en ese momento, no me cuidó, expresó la presentadora.

Además, reflexionó sobre las relaciones y el cierre de ciclos. Señaló que, aunque el amor puede terminar, existen formas más respetuosas de afrontar esas situaciones. Esta mirada le permitió entender el proceso desde otra perspectiva, aunque no sin dolor.

¿Cómo fue el proceso de separación de Melissa Martínez?

Tras confirmar lo sucedido, la comunicadora tomó decisiones rápidas en lo legal. De hecho, en apenas cuatro días ya se había formalizado el divorcio, luego de una última conversación con el futbolista, en la que quedó claro que ambos seguían caminos distintos.

Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta: publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio, dijo.

Sin embargo, en el plano emocional el proceso fue más complejo. Martínez confesó que esperaba una disculpa que nunca llegó, lo que la llevó a cerrar ese capítulo por su cuenta.

A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola, afirmó.

En ese sentido, la periodista inició terapia apenas cinco días después del episodio, apoyándose también en su trabajo profesional como una herramienta clave para sobrellevar la situación.