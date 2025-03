Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 recibió fuerte sanción: ¿cuál es y por qué?

En la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2025 del 9 de marzo no solo se llevó a cabo un posicionamiento explosivo y se conoció que 'Coco' era el nuevo eliminado, sino que el 'jefe' dio a conocer una fuerte sanción.

La razón que entregó fue que una de las participantes había sobrepasado los límites y que él no lo podía permitir. En consecuencia, indicó que con su castigo busca que le quede una lección a todos los integrantes del reality para que no se repitan comportamientos similares.

¿Quién fue el participante sancionado en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

La Abuela, que se salvó en la última jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025 con el 8,29% de los votos, tendrá que afrontar una sanción este lunes.

"Abuela, en repetidas ocasiones has utilizado un lenguaje inapropiado cuando te diriges hacia el 'Negro' Salas y hoy (domingo) estuviste a punto de cruzar un límite que no puedo permitir", afirmó el 'jefe'.

"Por eso he decidido que en el caso de que regreses a mi casa, no jugarás en la prueba del líder y no tendrás la inmunidad ni sus beneficios", agregó.

De esa manera, después de que La Abuela escuchó la directriz del 'jefe', aceptó el castigo y no puso mayor oposición.

¿Qué fue lo que pasó entre La Abuela y el 'Negro' Salas?

En los días anteriores, La Abuela le dijo a Camilo Trujillo en voz alta que tuviera cuidado de "relacionarse con el hipócrita" y el 'Negro' Salas le respondió que se quedara tranquila que ese tipo de persona se encontraba en la cocina.

Por lo tanto, La Abuela salió a perseguir al actor y algunos participantes pensaron que lo iba a agredir físicamente. Sin embargo, según planteó la generadora de contenido en una conversación con Melissa Gate, ella no haría eso jamás y tan solo quería "decirle un par de cosas" al 'Negro' Salas.

